Hải Phòng: Quán bar trá hình ‘quẩy’ nhạc xuyên đêm

Những ngày gần đây, người dân ở khu vực phố Lý Thường Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bức xúc về việc quán bar trá hình mang tên Phoenix Lounge ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, do số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao nên đến nay TP Hải Phòng vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại loại hình quán bar, vũ trường, massage... Đối với cơ sở kinh doanh khác dù được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định chung của pháp luật và công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như không được quá thời gian quy định.

Tuy nhiên, tụ điểm Phoenix Lounge dù chỉ đăng ký kinh doanh bán lẻ bia, rượu, nước giải khát, cà phê nhưng chủ cơ sở lại thiết kế cơ sở, trang bị máy nhạc, loa thùng với công suất cực mạnh, có các cô gái nhảy biểu diễn, DJ… để kinh doanh, hoạt động như một quán bar, vũ trường thực thụ

Đăng ký kinh doanh loại hình nước giải khát nhưng thực tế tụ điểm Phoenix Lounge lại bài trí hoạt động xuyên đêm không khác gì loại hình bar, sàn với DJ, vũ công... - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong nhiều ngày qua, cơ sở này liên tục hoạt động đến tận 1-2h sáng hằng ngày, dù nằm cách trụ sở Công an quận Hồng Bàng và UBND TP Hải Phòng chỉ vài trăm mét nhưng không hiểu sao lại không bị kiểm tra, xử lý.

Phản ánh thông tin về dấu hiệu hoạt động trái quy định của tụ điểm trên tới bà Phạm Thị Xuân Hòa - chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, bà cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay nhưng ngay trong tối 28-2 cho đến rạng sáng 1-3, dù chúng tôi chủ động trao đổi thông tin về việc quán vẫn hoạt động mở nhạc công suất lớn, quá giờ quy định gây bức xúc nhân dân nhưng vẫn không thấy lực lượng chức năng của phường đến kiểm tra.

Tương tự quán Phoenix Lounge, quán Lucky Pub trên phố Tam Bạc, quận Hồng Bàng và tụ điểm DJ Noah trên đường Hoàng Thế Thiện thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng cũng công khai hoạt động thâu đêm khiến nhiều hộ dân xung quanh bị mất ngủ bởi tiếng nhạc chát chúa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an phường Đông Hải 1 cho biết quán cà phê DJ Noah do Trương Mậu Quang (40 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm chủ.

Tụ điểm này mới được UBND quận Hải An cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 8-2, do Mai Thụy Anh (37 tuổi, trú tại Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) đứng tên với ngành nghề kinh doanh bán lẻ bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, lào, cà phê.

Tụ điểm DJ Noah trên địa bàn phường Đông Hải 1, quận Hải An cũng được xác định liên tục vi phạm về cách thức, thời gian hoạt động nhưng đến nay chưa bị xử lý nghiêm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo vị lãnh đạo Công an phường Đông Hải 1, cơ sở quán cà phê DJ Noah thực chất là hoạt động biến tướng giống mô hình quán bar, vũ trường. Chủ cơ sở đã lách luật nhằm qua mặt cơ quan chức năng do việc cấp phép, quy định và điều kiện hoạt động của quán bar, vũ trường chặt chẽ, khắt khe bởi điều kiện về an ninh trật tự, hệ thống cách âm, điều kiện về PCCC…

"Qua nắm tình hình, chúng tôi thấy hoạt động của chủ cơ sở còn có dấu hiệu để khách sử dụng ma túy, buôn bán khí dinitơ monoxit N2O (khí bóng gây cười) không đúng quy định, kinh doanh quá giờ quy định, thường xuyên hoạt động muộn, mở to nhạc và là nơi tụ tập của nhiều thanh thiếu niên, tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự nên đơn vị cũng đã có báo cáo đến các cấp để cùng phối hợp xử lý", vị lãnh đạo Công an phường Đông Hải 1 cho hay.

Thực tế, những cơ sở này có dấu hiệu hoạt động trái quy định liên tục trong nhiều ngày qua nhưng khi nhận được thông tin phản ánh thì các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp để chấn chỉnh.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ