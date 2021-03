Hai nữ sinh lớp 10 rơi lầu chung cư đã bỏ nhà đi nhiều ngày

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Ngày 22/3, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân hai cô gái trẻ nghi rơi lầu tử vong tại chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất).

Bước đầu, hai nạn nhân được xác định là L.N.T.K (16 tuổi, ngụ quận 12) và N.T.T.H (16 tuổi, ngụ quận 4), cả hai đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn quận 3, TPHCM.

Sau khi hình ảnh hai nạn nhân được công bố, phụ huynh của hai nữ sinh đã đến hiện trường, làm việc Công an địa phương để nhận diện con em mình. Theo người thân nạn nhân, hai nữ sinh có quan hệ tình cảm, bỏ nhà đi khoảng một tuần nay. Qua điện thoại của nạn nhân, phụ huynh cũng tìm được một số tin nhắn của cả hai có ý định tự tử.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 21/3, hai nữ sinh đi bộ trên đường Phan Văn Hớn, khi đến trước chung cư Topaz Home thì một người lấy ván trượt đứng phía trước chung cư.

Một lúc sau, hai thiếu nữ đi bộ vào bãi xe của chung cư, đi qua hồ bơi rồi vào cầu thang bộ, lên tầng 3 tòa nhà A1; sau đó cả hai đi thang máy lên tầng 20 và ra sân thượng. Hình ảnh camera từ thang máy cũng ghi nhận một trong hai nữ sinh cầm theo ván trượt.

Đến khoảng 2h30 sáng cùng ngày, bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh ở khu vực phía trước bãi xe nên đến kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện hai cô gái tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Qua kiểm tra tầng thượng tòa nhà A1, Công an phát hiện hai ba lô và một ván trượt, không có giấy tờ tùy thân và điện thoại.

