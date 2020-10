Hai người chết dưới chân cầu ở Bình Dương do sốc ma túy

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày 22/10 thông tin danh tính và nguyên nhân tử vong của 2 người đàn ông được tìm thấy dưới chân cầu Tân Hội, thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

2 thi thể được phát hiện dưới chân cầu Tân Hội.

Nạn nhân là Vi Văn S. ­(29 tuổi) và Vọng Văn H. (33 tuổi, cùng quê Nghệ An), tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Trước đó, một số người dân đi hái măng tại khu vực cầu Tân Hội phát hiện thi thể hai người đàn ông nên đến Công an phường Tân Vĩnh Hiệp trình báo.

Công an phường nhanh chóng xuống hiện trường xác minh vụ việc; đồng thời phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an thị xã Tân Uyên và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để tổ chức khám nghiệm.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an thu giữ 2 ống kim tiêm, 2 vỏ ống nước cất, 2 vỏ chai nhựa, 1 đoạn ống hút, 1 bật lửa, 1 vỏ chụp đầu kim tiêm. Nguyên nhân tử vong được xác định do nạn nhân sử dụng ma túy quá liều và sốc ma túy.

Kim tiêm được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân.

Công an thị xã Tân Uyên cũng đề nghị mọi người có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; vận động, ngăn chặn không để thành viên trong gia đình vướng vào ma túy./.