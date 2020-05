Hai lần mang thai kín tiếng của Hồ Ngọc Hà

Đầu năm 2010, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Ngọc mang thai với doanh nhân Cường Đôla. Thời điểm đó dư luận đồn thổi vì thân hình Hồ Ngọc Hà có sự thay đổi, trông hơi tròn trịa. Hồ Ngọc Hà không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, mà vẫn đi chụp ảnh thời trang, đi sự kiện... bình thường. Tuy nhiên trong một event mà nữ ca sĩ làm đại diện thương hiệu, cô mặc kín đáo, lại luôn lấy túi xách che bụng khi tạo dáng. Điều này khiến cô càng bị "soi" hơn và trong một số khoảnh khắc cô lộ bụng lùm lùm. Trước hàng loạt nghi vấn trên báo chí lúc đó, Hà Hồ vẫn im lặng.

Hồ Ngọc Hà che bụng ở sự kiện khi mang thai bé Subeo năm 2010.

Nhưng cũng chính vì sự im lặng ấy, giọng ca Tìm lại giấc mơ hứng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị bôi nhọ danh dự suốt một thời gian dài. Cuối tháng 4/2010, Hồ Ngọc Hà lần đầu thừa nhận chuyện mang thai trên truyền thông. Nữ ca sĩ cho rằng cô không lên tiếng đáp trả dư luận không đồng nghĩa với việc giấu giếm. Tuy nhiên, những tin đồn vô căn cứ khiến cô muốn lên tiếng một lần, để gia đình và khán giả không hoang mang. Cô cho biết ai từng làm mẹ cũng sẽ hiểu cho hành động này của mình. Người đẹp mong muốn bình yên tận hưởng hạnh phúc mà trời đã ban cho mình, vì chuyện có con không phải ai muốn cũng được.

Hồ Ngọc Hà cũng thẳng thắn đáp trả những thông tin sai sự thật, trong đó có tin cô sinh con ở Mỹ và nhận được nhiều quà tặng vật chất khác từ người tình. Nữ ca sĩ khẳng định những người yêu mến hiểu được nỗ lực lao động của cô để đạt được vị trí trong showbiz. "Đồng thời, khi những tin đồn đó bùng lên, nhất là đưa lên cả các trang báo với hàng triệu người đọc, người yêu tôi sẽ nhìn thấy giá trị của tôi. Anh ấy sẽ hiểu tôi phải chịu áp lực đến thế nào và trân trọng tôi hơn. Bởi, tất cả chỉ là tin đồn và sự thật hoàn toàn không như vậy", Hà Hồ nói.

Sau lần chia sẻ duy nhất ấy, Hồ Ngọc Hà tiếp tục kín tiếng về chuyện bầu bí. Song tinh thần cô thoải mái hơn, đôi lúc xuất hiện và khoe bụng bầu bên cạnh doanh nhân Quốc Cường. Ngày 21/6/2010, cô sinh con trai Subeo (tên thật Nguyễn Quốc Hưng) tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Subeo (phải - áo trắng) năm nay 10 tuổi, vừa cùng mẹ đi trao từ thiện đầu tháng 5/2020.

Tròn 10 năm sau, Hồ Ngọc Hà mang thai lần thứ hai, lần này là với bạn trai Kim Lý. Sau lần hợp tác ở MV Cả một trời thương nhớ, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm. Họ quen nhau gần ba năm trước khi có con chung. Giống lần trước, tin đồn bắt nguồn từ việc cô diện trang phục rộng, gương mặt đầy đặn hơn trước. Nguồn tin riêng cho Ngoisao.net biết nữ ca sĩ bị ốm nghén nên cơ thể hay mệt mỏi. Tuy nhiên, cả Hồ Ngọc Hà lẫn Kim Lý đều giữ im lặng.

Ở những tháng đầu, Hồ Ngọc Hà chăm hoạt động, du lịch nhiều nơi. Sau chuyến đi Nhật dịp Tết Nguyên đán, cặp đôi tiếp tục đến "thiên đường" Maldives vào đầu tháng 3 nhân kỳ nghỉ dài vì Covid-19. Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà cố gắng tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng. Cô và nhà thiết kế Lý Quí Khánh âm thầm kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè quyên góp chống Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây. Tổng số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng. Hồ Ngọc Hà cũng đích thân đi khảo sát để tiến hành trao tặng phòng cách ly áp lực âm, lắp đặt máy lọc nước.

Về nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà cùng các nghệ sĩ hát Thank you - Những chiến binh thầm lặng để cảm ơn sự cống hiến của y bác sĩ, công an, bộ đội, người tình nguyện... tham gia chống dịch. Mới đây, cô cùng bạn thân Thanh Hằng chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Công Trí.

Hồ Ngọc Hà bên Kim Lý.

Hiện Hồ Ngọc Hà tập trung nghỉ ngơi để thai nhi phát triển tốt. Mới đây, cô và Kim Lý chọn nghỉ dưỡng ở một khách sạn tại TP HCM. Điều này giúp cả hai không phải di chuyển xa, tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: ngoisao.net