Hãi hùng 4 công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm

Chiều 13/1, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chính thức cung cấp danh tính 4 công ty sản xuất, kinh doanh và chế biến nước mắm không đúng quy định.

Theo thông tin trên VietQ, đó là: Công ty TNHH MTV Điều Hương (Địa chỉ: Ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hòa Hiệp (Địa chỉ: Số 47 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); Công ty TTHH thực phẩm Tấn Phát (Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long); Công tư Cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành (Địa chỉ: Ấp 4, Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Các đơn vị này đã vi phạm vào 2 hành vi: sản xuất chế biến không có vật che chắn để côn trùng và các động vật đi qua; sản xuất nguyên liệu nước mắm dùng phụ gia không đúng quy định - soda công nghiệp (Na2CO3) là loại không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Mẫu kết quả kiểm nghiệm nước mắm có chưa chất tẩy rửa bồn cầu. Ảnh: VietQ

Không những sử dụng hóa chất công nghệp, các cơ sở trên còn có điều kiện sản xuất rất kém như: Không có biện pháp che chắn côn trùng và động vật khác vào khu sản xuất và kho nguyên liệu, bảo quản; không thu gom rác thải; hệ thống cống thải ứ đọng; không trang bị trang phục lao động đảm bảo vệ sinh. Thanh tra Bộ NN&PTNT đã ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt số tiền 782 triệu đồng với 4 công ty vi phạm.

Thông tin trên VTC News cho biết, từ giữa năm 2019, Thanh tra Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Bộ Công an, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Thanh tra Sở NN&PTNT tại 3 địa phương Vĩnh Long, An Giang, TP. HCM thực hiện việc thanh tra các hoạt động chế biến, sản xuất của các công ty nói trên.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, khi các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân tại tất cả các cơ sở này, tất cả các hành vi vi phạm đã được ghi nhận, lập văn bản và công nhận. Khi có kết quả, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chuyển hồ sơ để các cơ quan chức năng của Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an đã yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp để xác minh thêm, lấy mẫu thêm trên thị trường. Trên cơ sở mẫu, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chuyển đến Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả, toàn bộ chất cấm, kim loại nặng đều dưới ngưỡng cho phép. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã yêu cầu Thanh tra Bộ xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính.

