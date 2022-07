Hai giám đốc môi giới hối lộ trong vụ cầm 2,2 triệu USD để chạy án

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhóm môi giới hối lộ để chạy án cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) gồm 5 bị can.

Trong các bị can, ông Trần Văn Long là Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt. Còn luật sư Bùi Thị Hồng Giang là Giám đốc Công ty luật TNHH Bùi Gia và Cộng sự.

Hợp đồng luật sư trị giá 1,2 tỷ

Nhà chức trách cáo buộc giữa năm 2021, thông qua Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House) giới thiệu, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) đã chủ động liên hệ với ông Long và bà Giang tìm cách giúp không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc, vụ án xảy ra ở bệnh viện.

Sau khi nhận lời, ông Long và bà Giang đề nghị giám đốc bệnh viện ký hợp đồng tư vấn pháp luật trị giá 1,2 tỷ đồng với văn phòng luật của bà Giang. Hai tuần sau đó, Long thông báo đã tìm được người giúp đỡ nên theo đề nghị, ông Quân đưa cho nữ luật sư 120.000 USD và chai rượu để cám ơn.

Từ trái qua là các ông Nguyễn Minh Quân và Trần Văn Long.

Tháng 7/2021, các bị can tiếp tục đề nghị ông Quân chi thêm 1,5 triệu USD để lo việc. Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền, ông Long và bà Giang đã chuyển 1,5 triệu USD cho người quen là cựu cán bộ công an Lê Thanh An (làm việc tại Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an).

Trong đó, ông An trực tiếp cầm 500.000 USD và hướng dẫn Hà Duy Tuấn (lao động tự do) nhận một triệu USD còn lại. Theo lời khai của bị can Tuấn, anh ta đã mang tiền đến Chùa Nôm, đưa 970.000 USD cho trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ lo việc cho ông Quân. Tuy nhiên, bị can Triệu chỉ thừa nhận cầm của Tuấn 400.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Trần Văn Long khai mình quen giám đốc Bệnh viện Thủ Đức sau khi nhờ vị này giúp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho một số người thân của Long. Khi nghe chuyện ông Quân đang bị Cục C03 điều tra dấu hiệu nâng khống giá thiết bị y tế ở bệnh viện, Long đã thu xếp để ông Quân gặp luật sư Giang.

Sau khi nhận 100.000 USD từ ông Quân để đi lại, lo việc chạy án cho giám đốc bệnh viện, bị can Long và luật sư Giang đã liên hệ với cựu công an Lê Thanh An.

Sau cuộc gặp, bà Giang thông báo ông An có quan hệ với người có thể lo việc cho ông Quân. Số tiền chi phí mà ông An đề xuất là khoảng 3-3,5 triệu USD. Sau đó, ông Quân đã "ứng trước" một triệu USD đến văn phòng luật của bà Giang để cho nhóm môi giới đi lo việc.

Ngày 2/7/2021, bị can Long đã mang 500.000 USD trong số tiền nhận từ ông Quân để đưa cho cựu công an Lê Thanh An. Hai ngày sau đó, ông An trực tiếp đến văn phòng luật để nhận thêm 500.000 USD. Trước khi giao tiền, bà Giang đã chụp lại số tiền để làm căn cứ. Ngoài ra, Long nhờ em trai mình trích xuất và lưu lại video ghi cảnh giao nhận tiền.

Môi giới hối lộ số tiền hơn 36,4 tỷ

Đối với bị can Bùi Thị Hồng Giang, kết luận điều tra nêu người này thừa nhận khoảng tháng 6/2021, bà ta nhờ ông An giúp cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân không bị khởi tố.

"Có hướng tốt rồi đấy, chuẩn bị tiền đi", kết luận điều tra nêu lời khai của ông An khi trò chuyện cùng bà Giang. Những cuộc giao dịch sau đó diễn ra như lời khai của bị can Trần Văn Long. Trong những lần trao đổi việc chạy án với ông An, Giang cũng được xác định là người đã ghi âm rồi thông báo lại cho ông Quân.

Ông Nguyễn Minh Quân là Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức trước khi bị khởi tố trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bà Giang khai có lần, ông Nguyễn Minh Quân nói bản thân có thể chi được đến 5 triệu USD để không bị xử lý hình sự. Nếu lo xong việc, ông Quân hứa thưởng cho cựu công an Lê Thanh An 200.000 USD.

Sau nhiều lần lo việc chạy án cho ông Quân song bất thành, ngày 21/10/2021, Giang cam kết sẽ đòi lại tiền cho giám đốc bệnh viện. Theo điều tra, sau khi gọi điện cho ông An để đề nghị trả lại tiền, ông Long và bà Giang thỏa thuận đến ngày 7/11, nếu cựu công an Lê Thanh An không giải quyết được việc cho ông Quân, thì họ sẽ tố cáo ông An.

Bà Giang còn khai khoảng tháng 7/2021, ông Quân tự nguyện đưa thêm 100.000 USD cho bị can Long. Mục đích là để chuyển cho Giang ứng trước chi phí quà cáp, tiếp khách. Tuy nhiên, nữ luật sư cho rằng đến nay, bà chưa nhận được tiền và cũng không biết ông Long đã làm gì với số tiền này.

Trong vụ án, nhà chức trách quy kết các bị can Trần Văn Long và Bùi Thị Hồng Giang không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra, xác minh vụ việc, vụ án ở Bệnh viện Thủ Đức. Tuy nhiên, khi ông Quân nhờ, 2 bị can này đã nhận lời, hứa hẹn và nhận hơn 1,6 triệu USD rồi chuyển cho người có thẩm quyền giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Long và bà Giang đã phạm vào tội Môi giới hối lộ với số tiền tương đương hơn 36,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị can cùng người thân và một số người liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Long và bà Giang được đánh giá khai báo thành khẩn, hợp tác giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Do đó, nhà chức trách đề nghị xem xét khi lượng hình.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn