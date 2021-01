Hai chủ tịch xã khai khống hồ sơ để rút tiền Nhà nước

Trong tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong đó có 2 đối tượng nguyên là Chủ tịch UBND xã.