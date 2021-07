Hai bé trai khóc nức nở tiễn mẹ lên đường vào Nam chống dịch: Khoảnh khắc gây xúc động

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn ca dương tính khiến dư luận vô cùng lo lắng. Để tiếp sức cho các tỉnh phía Nam, rất nhiều các đoàn thể, các y bác sĩ, chiến sĩ của các tỉnh, địa phương tình nguyện tham gia chi viện. Những con người ấy đều gác lại hạnh phúc riêng của mình, rời xa gia đình, lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

Mới đây, một tài khoản tiktok chia sẻ khoảng khắc cuộc chia tay đầy nước mắt của một gia đình có mẹ là bác sĩ lên đường chi viện cho miền Nam

Cụ thể, ngày 13/7, người mẹ là một nhân viên y tế thuộc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đang chuẩn bị đi vào miền Nam để tham gia chống dịch. Chồng và 2 con đã ra tận nơi xuất phát để tiễn mẹ.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm động lại là hình ảnh hai người con khóc nức nở khi mẹ chuẩn bị lên đường. Đứng nghe mẹ dặn dò, hai bé trai đã không thể kìm được nước mắt khi biết rằng có thể mẹ sẽ phải đi rất nhiều ngày.

Clip: Con trai khóc tiễn mẹ vào miền Nam chống dịch

Hình ảnh sau khi đăng lên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người xúc động:

"Có ai như mình không, xem xong tự nhiên khóc. Thấy thương cho các y, bác sĩ quá. Có mấy ai muốn xa con dài ngày như thế đâu".

"Đừng khóc nha mấy đứa, mấy đứa sẽ rất tự hào vì mẹ các con là anh hùng. Cố lên một thời gian dịch ổn mẹ sẽ về".

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc