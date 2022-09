Hai bé gái bị mua đi bán lại rồi đẩy vào quán karaoke

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can về tội mua bán người gồm Văn Duy Dương (SN 1969), Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991) và Phan Thị Hồng (SN 1991).