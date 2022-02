Hai bé gái bị đuối nước khi đi bắt ốc

Ngày 15/2, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc 2 bé gái đuối nước dẫn đến tử vong trong khi đi bắt ốc ở hồ Suối Giai.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 14/2, Công an xã Tân Tiến tiếp nhận tin báo của bà B.T.H (SN 1973, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến về việc con gái bà là cháu N.U.H (SN 2011) cùng bạn là P.L.M.T (SN 2011, ngụ cùng ấp) đi bắt ốc tại khu vực hồ Suối Giai, thuộc tổ 37 (ấp Chợ, xã Tân Tiến) từ lúc từ trưa nhưng không thấy về.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Tân Tiến và lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm 2 cháu bé.

Tối 14/2, trong lúc tìm kiếm dọc bờ hồ Suối Giai, lực lượng chức năng phát hiện dép của 2 cháu để trên bờ. Rọi đèn pin ra phía ngoài, thì phát hiện cháu H đã tử vong dưới nước. Sau đó, thi thể của cháu Th cũng được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Gia đình 2 nạn nhân đã làm đơn không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và cho rằng, nguyên nhân 2 cháu tử vong là do đi bắt ốc trượt chân ngã xuống hồ rồi đuối nước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Q.Nhã (tổng hợp)

Nguồn tin: baophapluat.vn