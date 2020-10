HAGL, SLNA dắt tay nhau vào tứ kết VCK U13 Quốc gia

Sau hai lượt trận đầu, U13 SLNA đã có 4 điểm và các nhà đương kim vô địch gặp U13 PVF trong một tâm thế khá thoải mái. Trước sức ép mà SLNA tạo ra, cuối cùng thì thủ môn PVF cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút 20. Từ cánh trái, nỗ lực leo biên và đưa bóng vào trong thuận lợi của đồng đội giúp Nguyễn Anh Dũng thoải mái băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

U13 SLNA bước chân vào tứ kết

Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ PVF vẫn không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể về phía khung thành SLNA. Không những vậy, họ còn phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 27. Lần này, Trần Quốc Hoà tiếp tục chứng tỏ anh là cây săn bàn số 1 của đội bóng xứ Nghệ khi vượt qua hậu vệ lẫn thủ môn PVF để nâng tỷ số lên 2-0 và kết quả này cũng được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, U13 HAGL gặp U13 Đồng Tháp để nuôi hy vọng vào Tứ kết. Các cầu thủ HAGL có đôi chút lợi thế hơn khi đã có 3 điểm nhưng Đồng Tháp cũng cho thấy mình là một đối thủ hết sức khó chịu. Đó là lý do hiệp 1 của trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Đồng Tháp có một sự thay đổi người nhằm cải thiện thế trận, Trần Phúc Thịnh rời sân nhường chỗ cho Trần Hoàng Nam. Tuy nhiên, khi sự thay đổi người này con chưa mang lại hiệu quả thì họ phải nhận bàn thua ở phút 46.

U13 HAGL thắng trận trước U13 Đồng Tháp

Từ pha treo bóng của đội trưởng Lê Nguyễn Phương Nam bên phía HAGL từ giữa sân, hậu vệ Phạm Đăng Quý của Đồng Tháp lóng ngóng đá phản lưới nhà. Có bàn thắng dẫn trước, các học trò HLV Trinh Duy Quang thảnh thơi hơn trong thế trận phòng ngự phản công. Và cuối cùng thì các cầu thủ HAGL cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở 58. Từ nỗ lực cá nhân và dứt điểm của Trần Đắc Lộc, thủ môn Đồng Tháp chơi thiếu tập trung để bóng từ từ đi vào khung thành. Và 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy tại bảng A, hai đội giành quyền vào chơi trận Tứ kết của VCK Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 là SLNA (7 điểm) và HAGL (6 điểm). Trong khi đó, PVF và Đồng Tháp sớm bị loại khi chỉ có lần lượt 3 điểm và 1 điểm.



Tại bảng B kết thúc vào sáng 9/10, Than Quảng Ninh xuất sắc đánh bại QNK Quảng Nam với tỷ số 2-1, SHB Đà Nẵng thắng đậm Đắk Lắk với tỷ số 5-1. Kết thúc lượt trận đấu bảng, Than Quảng Ninh (7 điểm), SHB Đà Nẵng (4 điểm) là 2 đại diện của bảng B bước vào vòng Tứ kết diễn ra ngày 12/2.



Kết quả ngày 9/10



Bảng A



SLNA 2-0 PVF

HAGL 2-0 Đồng Tháp



Bảng B



Quảng Nam 1-2 Than Quảng Ninh

Đăk Lăk 1-5 SHB.Đà Nẵng



Lịch thi đấu ngày 10/10



08h00: Bình Dương - H.Hải Dương

08h00: Long An - Thừa Thiên Huế

14h30: Tây Ninh - Học viện Juventus Việt Nam

14h30: Hà Nội – T&T VSH