Hack Facebook nhắn tin lừa đảo liên tỉnh hơn 600 triệu đồng

VKSND tỉnh Hà Tĩnh sáng nay 1/9 thông tin, cơ quan này vừa có quyết định truy tố hai bị can Phạm Xuân Hùng (SN 2001, trú khu phố 2, phường 2, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, trú phường An Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) với tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Theo đó, trước hàng loạt đơn thư trình báo của người dân về việc bị một số đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, Công an huyện Kỳ Anh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngày 5/12/2020, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá thành công chuyên án. Khám xét nơi ở các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 5 máy tính xách tay, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai "hacker" cùng tang vật lúc bị bắt giữ

Khai nhận với cảnh sát, Phạm Xuân Hùng cho biết đã sử dụng đường link có nội dung "Bình chọn siêu mẫu nhí”, tạo ra các trường yêu cầu người đăng nhập phải khai báo địa chỉ đăng ký và mật khẩu rồi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nạn nhân.

Hai đối tượng sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người Việt Nam đang ở nước ngoài đã đổi mật khẩu, tìm hiểu mối quan hệ trong những Facebook đã chiếm đoạt rồi giả danh người sử dụng facebook nhắn tin với người thân của chủ facebook nhờ chuyển tiền vào tài khoản để giúp đỡ bạn ở Việt Nam rồi sẽ gửi tiền về trả sau. Chỉ trong khoảng thời gian hơn nửa năm (1/6/2020 - 4/12/2020), Phạm Xuân Hùng đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt 603,8 triệu đồng.

Nạn nhân của hai đối tượng tập trung chủ yếu ở địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hưng Yên. Có trường hợp bị lừa mất gần 200 triệu đồng. Người ít hơn cũng lên tới 50 triệu đồng.

Ngành chức năng xác định, Đặng Hoàng Quang Thắng tham gia cùng Phạm Xuân Hùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 lần. Tổng số tiền lừa đảo được sau các phi vụ, Phạm Xuân Hùng hưởng lợi 578,8 triệu đồng, Đặng Hoàng Quang Thắng hưởng lợi 25 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng số 58 ngày 26/8/2021 truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với bị can Phạm Xuân Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và bị can Đặng Hoàng Quang Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Q.M

Nguồn tin: giadinhonline.vn