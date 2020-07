Hà Tĩnh: Triệt phá 2 tụ điểm “thiên đường khoái lạc” nơi huyện nghèo

Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh massage, karaoke trên địa bàn, đêm 14/7, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở massage tại khối 7, thị trấn Nghèn, do Trần Bá Quyền (SN 1981, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) làm chủ, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại phòng VIP 1.

Các trường hợp bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang mua bán dâm.

Được biết, khoảng hơn 3 năm trở lại đây, từ khi mở thêm dịch vụ massage – xông hơi tại khối 7, tụ điểm này ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Đến 22h cùng ngày, 1 tổ công tác khác của Công an huyện Can Lộc cũng đã bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khu vực massage của Khách sạn Trường Sinh thuộc khối Hà Nam, thị trấn Nghèn, do Võ Chí Cương (SN 1982, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) làm chủ cơ sở.

Từ khi mở thêm dịch vụ massage – xông hơi tại khối 7, tụ điểm này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Ngoài ra, tại 5 phòng massage khác thuộc 2 cơ sở trên, lực lượng công an còn phát hiện 5 cặp đôi nam nữ khác có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mỗi lần khách đến massage, nếu có nhu cầu mua dâm thì sẽ thỏa thuận giá cả với nhân viên phục vụ với giá từ 500 - 700 ngàn đồng cho 1 lần mua bán dâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn