Hà Tĩnh: Thông tin về dự án khu đất 2 hec ta của Cty CP Trường Sơn 185 sau khi chấm dứt hoạt động

Như chúng tôi đã thông tin, Dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV 185 (nay là Cty CP Trường Sơn 185) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 05/02/2016 tại quyết định số 400/QĐ-UBND. Dự án với vốn đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện 2 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo diện tích mặt bằng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh; di dời trụ sở chính về thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước.

Dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV 185 (nay là Cty CP Trường Sơn 185) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân thông báo chấm dứt hoạt động.

Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại điểm 4 Điều 3 của Quyết định 400/QĐ-UBND, tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án như sau: “UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp Nhà đầu tư vi phạm một trong các nội dung như:

Đến ngày 30/5/2016, Nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng dự án; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung cam kết; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư và các vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều kiện rõ ràng là thế nhưng 2 năm sau, hết thời hạn để đưa dự án vào hoạt động, sản xuất, nơi đây vẫn chỉ là bãi đất trống. Dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm Luật Đầu tư, Quyết định số 400/QĐ-UBND nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh không đề nghị UBND tỉnh thu hồi mà tiếp tục có văn bản số 1658/SKHĐT-DNĐT ngày 27/6/2018 đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành.

Căn cứ vào văn bản này, ngày 03/7/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 1971/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh một số nội dung về Chủ trương Dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trường Sơn 185.

Theo đó, nội dung điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau: Hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động trong thời gian 16 tháng kể từ ngày 05/2/2018. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 5/2/2016. Tuy nhiên sau đó, Cty CP Trường Sơn 185 tiếp tục không hoàn thành dự án như gia hạn. Đất đai không được đưa vào sử dụng, bị lãng phí, bỏ hoang hóa nhiều năm.

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có công văn số 297/UBND-NL2 về việc cho Cty CP Trường Sơn 185 gia hạn thời gian sử dụng đất để thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất cho phép Cty CP Trường Sơn 185 (được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1766 ngày 26/6/2017) được gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành văn bản này) để tiếp tục thực hiện dự án. Lý do: đơn vị chậm đầu tư quá 24 tháng, chưa đưa hết diện tích đất được thuê vào sử dụng nhưng có đơn xin gia hạn và cam kết thực hiện.

Tuy nhiên sau đó, dự án này tiếp tục không được triển khai như cam kết. Đặc biệt là vào ngày 18/08/2021, khi thời gian gia hạn đang còn khoảng 5 tháng, Cty CP Trường Sơn 185 đã ký “Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất” với Cty CP Xây lắp – thương mại tổng hợp Lam Hồng (gọi tắt là Cty Lam Hồng). Các tài sản mua bán cụ thể là nhà điều hành khung thép mái tôn 146m2; 02 nhà xưởng kết cấu thép lợp tôn 1.030 m2; hàng rào, tường kè bao quanh khuôn viên dự án 578 mét dài; diện tích đã được san lấp hoàn thiện mặt bằng và đã được chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 21.570m2.

Sau khi mua bán tài sản trên đất, ngày 18/10/2021, Cty CP Trường Sơn 185 đã ra quyết định số 396a/QĐ-TS185 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Ngày 5/11/2021 Cty Trường Sơn 185 có thông báo số 424a/TB-TS185 về việc “chấm dứt hoạt động dự án đầu tư” gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở KHĐT tỉnh Hả Tĩnh

Ngày 22/11/2021, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh – Võ Hữu Hào ra thông báo số 578/TB-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Trường sơn 185.

Cũng trong tháng 11/2021, Cty Lam Hồng đã gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện dự án: Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và văn phòng điều hành tại thị trấn Xuân An. Vị trí, diện tích khu đất như cũ nhưng mục tiêu hoạt động là vận hành hệ thống kho xưởng bán buôn than bột, than cám, than đá. Xây dựng hệ thống nhà kinh doanh, giới thiệu trưng bày sản phẩm.

Ngày 29/11/2021, Sở KHĐT Hà Tĩnh có công văn số 3254 gửi các sở ban ngành, UBND huyện Nghi Xuân về việc lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và văn phòng điều hành tại thị trấn Xuân An.

Theo đó, “Sở KHĐT nhận được hồ sơ đề xuất dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và văn phòng điều hành tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Xây lắp, thương mại tổng hợp Lam Hồng. Để có cơ sở thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, Sở KHĐT đề nghị các Sở, ngành và địa phương có tên nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ quy định của pháp luật liên quan, có ý kiến thẩm định về các nội dung của dự án”.

Vì vậy, hồ sơ đề xuất dự án của Công ty CP Xây lắp, thương mại tổng hợp Lam Hồng đang được các sở ban ngành có ý kiến, thẩm định, chưa được chấp thuận chủ trương, giao đất. Do đó trong bài viết “Hà Tĩnh: Phía sau việc thu hồi dự án 20.000m2 của công ty CP Trường Sơn 185 là gì?” có đoạn trích thông tin phỏng vấn từ 1 lãnh đạo địa phương“Khu đất vàng này không đưa ra đấu giá mà chuyển giao cho một công ty khác. Việc làm này của tỉnh Hà Tĩnh có gây thất thoát cho nguồn ngân sách?” là chưa chính xác. Bởi phát biểu trên của vị lãnh đạo địa phương khi làm việc với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam là chưa đúng thực tế.

