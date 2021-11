Hà Tĩnh: Cửa hàng xăng dầu nghi bán xăng lẫn nước lã

Theo nhân viên này, cửa hàng xăng dầu này lấy nhiên liệu từ Công ty CP Phúc Lộc Ninh có địa chỉ ở TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, ngày 10/11 vừa qua do công ty dừng cấp để kiểm tra sổ sách nên đã trung gian mua xăng E5 RON 92 từ Công ty xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) cấp cho đối tác.



Liên quan đến vụ việc, đại diện Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh cho biết sẽ cử đoàn kiểm tra, lấy mẫu tại Cửa hàng xăng dầu Đại Long và sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.



Tác giả: Hồ Văn



Nguồn tin: kinhtedothi.vn