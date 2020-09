Hà Tĩnh: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 – Cienco4 thi công, sửa chữa công trình gây tai nạn liên tiếp trên đường tránh QL.1B

3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trong vòng 30 phút tại dự án sửa chữa đường tránh Quốc lộ 1B ở Hà Tĩnh

Khoảng 18h20 phút ngày 12/9, tại đường tránh QL.1B đoạn đi qua Thị trấn Thạch Hà đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên tiếp khiến nhiều người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo anh T. người dân có mặt tại hiện trường, thời gian xảy ra tai nạn vào giờ chập choạng tối nên việc đi lại và quan sát rất khó khăn, nhất đoạn đường này đang được được Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 – Cienco4 (152 Trường Chinh, P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An) sửa chữa khiến cho việc tham gia giao thông của người dân khó khăn hơn. Lúc này xe máy mang BKS 38N2 9935 lưu thông theo hướng Nam – Bắc, trên xe có hai người lớn và một trẻ em lao thẳng vào đoạn đường đang thi công dẫn đến bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.



“Khoảng 30 phút sau, vụ tai nạn thứ 2 lại xảy ra với xe máy mang BKS 38M1 21517 và 38F2 9985 cũng chạy cùng chiều lao vào đoạn đường đang thi công phải đưa đi cấp cứu”, anh T cho hay.



Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Hoàng Hiệp – Đội trưởng đội giao thông Thạch Hà cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông tránh ách tắc.

Được biết, công trình nâng cấp, sữa chữa đoạn đường tránh QL.1B do BOT Sông Đà làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 – Cienco4 là đơn vị trực tiếp thi công. Dù đang triển khai xây dựng trên Quốc lộ 1 với lưu lượng xe cộ qua lại liên tục nhưng đơn vị thi công không có biển bảng, đèn tín hiệu cũng như hàng rào bảo vệ khiến cho hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra liên tiếp.



Theo ông Nguyễn Văn Đức, cán bộ đại diện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 – Cienco4, “đoạn đường này được chúng tôi sửa chữa đảm bảo an toàn thường xuyên, nghĩ chỉ cào lớp hằn cao su để thi công không ảnh hưởng đến kết cấu của đường nên đơn vị không làm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông”.



Khi chúng tôi đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến dự án sửa chữa, ông Đức từ chối với lý do “không đủ thẩm quyền”.



Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (nhất là trên tuyến Quốc Lộ 1) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, gây thương vong nhiều người. Nguyên nhân chính là do các đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa không đảm bảo an toàn trong biện pháp thi công.



Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà – Chủ đầu tư BOT QL.1B Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc để nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công.

Tác giả: Phước Bình An

Nguồn tin: Truyền thống & Phát triển