Hà Tĩnh: Bắt giữ nhiều đối tượng nổ pháo đêm giao thừa

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với những đối tượng nổ pháo đêm giao thừa. Ảnh: CA.

Theo đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 45 vụ, 50 đối tượng sử dụng pháo trái phép trên toàn địa bàn, thu giữ nhiều tang vật pháo nổ.

Công an huyện hương Khê phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 45 vụ, 46 đối tượng sử dụng pháo trái phép trên toàn địa bàn, thu giữ nhiều tang vật là pháo hoa nổ, pháo tự chế để xử lý theo quy định. Ngoài ra còn vận động nhiều trường hợp giao nộp pháo trước thời điểm giao thừa.

Công an huyện Hương Khê bắt giữ đối tượng nổ pháo đêm giao thừa. Ảnh: CA.

Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện 55 vụ, 41 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép. Các đối tượng vi phạm bị đưa về trụ sở công an huyện, áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an huyện Vũ Quang đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép, thu giữ 5 hộp pháo, mỗi hộp 36 quả, có trọng lượng 1,2 kg.