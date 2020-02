Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng 'U70' lừa chạy học chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Đối tượng Lê Văn Trung.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Từ tháng 1 đến 6/2019, Trung giới thiệu mình quen biết với người làm ở Bộ Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, hứa sẽ giúp những trường hợp không đủ tiêu chuẩn vào học tại các trường thuộc ngành công an khắp cả nước, trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Vì tin lời ông Trung nên có 5 người ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chuyển cho ông ta 121 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi không thấy ông Trung thực hiện lời hứa, các bị hại đã trình báo vụ việc lên Công an TX Hồng Lĩnh.

Sau gần 1 tháng sau kể từ ngày phát lệnh truy nã (20/1), Công an Hồng Lĩnh đã bắt được Trung trong lúc đang lẩn trốn ở Bình Dương. Trước đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Trung nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

