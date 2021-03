Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân thông tin về vụ bé gái 3 tuổi rơi tự do từ lan can tầng 13 chung cư xuống dưới

Trước đó, thông tin với PV, Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng – Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vào lúc 17h30 phút chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài. Ngay sau khi được cứu, bé H đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.