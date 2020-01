Hà Nội: Bí mật trong ổ tín dụng đen trang bị cả súng như AK47

Chiều 3/1/2020, thông tin với phóng viên đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen (cho vay lãi nặng). Đây là băng nhóm có nhiều đối tượng nguy hiểm với các thành phần đang bị truy nã và được trang bị vũ khí nóng.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Long Biên phát hiện cơ sở kinh doanh tài chính số 1 (tổ 1 phường Thạch Bàn, quận Long Biên) do Trương Hồng Sơn (SN 1998, trú xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định) và Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ, hoạt động theo hình thức tín dụng đen.

Chân dung một số đối tượng bị công an bắt giữ.

Theo các tài liệu thu thập được đến ngày 28/12/2019, Công an quận Long Biên đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường, Trương Hồng Sơn, Dương Văn Dũng (SN 2001, trú xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Nguyễn Xuân Huy (SN: 1995, trú xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), Bùi Xuân Trường (SN 1996, trú xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Đinh Văn Hải (SN 1998 trú xã Mường La, huyện Phù Yên, Sơn La).

Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến việc cho vay nợ. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng tại địa chỉ số 5 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu súng dạng AK47 và 1 khẩu súng ngắn ổ xoay) và 12 viên đạn quân dụng, 5 viên đạn thể thao.

Các đối tượng cùng tang vật là khẩu súng AK47.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Long Biên tiếp tục bắt giữ đối tượng Chu Đức Long (SN 1991, trú xã Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn). Theo hồ sơ của cơ quan công an cho thấy, Trương Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Huy và Chu Đức Long đang bị truy nã.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đặng Thủy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin