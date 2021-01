Hà Nội: 4 cán bộ công an thuộc diện F1 phải cách ly

Trong nước

Công an thành phố Hà Nội cho biết, 3 cán bộ của Công an quận Ba Đình thuộc diện F1 sau khi đi làm án ở Quảng Ninh. Một cán bộ công an tại Nội Bài cũng là F1 và một người khác thuộc Công an quận Hai Bà Trưng cũng thuộc diện phải cách ly.