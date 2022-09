Hà Giang: Mưa lũ khiến 1 người mất tích, 5 người bị thương

Mưa to trong nhiều giờ gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của thiên tai, tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang như các huyện: Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì và Xín Mần có mưa to đến rất to trong nhiều giờ, dẫn đến ngập úng, sạt lở đất, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của Nhà nước và nhân dân.

Tại huyện Quang Bình, nạn nhân bị mất tích là chị Trương Thị Miền (22 tuổi), trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc. Nguyên nhân mất tích được xác định là do lật thuyền khi đi qua sông để chăn trâu. Hiện cấp ủy, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng đã có 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương do sét đánh ở huyện Quang Bình và 2 người bị thương do đất đá sạt lở đất ở huyện Hoàng Su Phì.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, theo tổng hợp từ các địa phương, tính đến 20 giờ ngày 16/9, thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân do mưa lũ ở Hà Giang đã tăng lên gần 13 tỷ đồng.

Cụ thể, toàn tỉnh Hà Giang có 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 44 nhà bị ngập, đổ tường, đất đá sạt vào nhà. Hàng trăm ha lúa, ngô, lạc bị thiệt hại do ngập úng, gãy đổ và hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết.

Mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến trôi, sập 4 cây cầu ở các huyện Quang Bình, Bắc Quang và Xín Mần. Hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều công trình trường học, kênh mương, điện bị thiệt hại nặng. Mưa lớn khiến làm ngập, trôi 3 xưởng sản xuất chè của nhân dân. Ngoài ra, hàng chục m3 đất đá taluy dương ở Đài hương 468 tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, bị sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, ổn định đời sống.

Đối với các điểm giao thông bị sạt lở, huy động máy múc san gạt hoặc cắm biển, chăng dây cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản, hoa màu để huyện triển khai việc hỗ trợ theo quy định.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức