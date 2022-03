Gội đầu vào sáng sớm và buổi đêm có hại như thế nào?

1. Gội đầu vào sáng sớm

Khi vừa mới ngủ dậy vào buổi sáng, tuần hoàn máu trong cơ thể vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Hơn nữa, da đầu tương đối nhạy cảm, nếu chúng ta gội đầu vào thời điểm này, nước sẽ kích thích da đầu, tuần hoàn máu chưa trở lại trạng thái bình thường lại thay đổi đột ngột, tăng lưu lượng máu, làm cho các mạch máu chịu tải trọng lớn, điều này rất nguy hiểm.

Cảm lạnh và cúm. Vào mùa đông, trời rất lạnh và việc gội đầu vào buổi sáng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta gội đầu, các lỗ chân lông trên da đầu được mở ra, lúc này nước sẽ tràn vào dễ gây cảm lạnh, đau đầu….

Tóc không khỏe mạnh. Thời gian tóc mọc là từ 3 đến 9 giờ sáng. Khi tóc mọc thì các lỗ chân lông trên da đầu được mở ra, nếu bạn gội đầu trong thời gian này thì dầu gội sẽ đọng lại trong đó, gây ra tình trạng gãy, rụng tóc.

Hư hỏng tóc do tia cực tím. Trên thực tế, dầu do da đầu tiết ra có tác dụng bảo vệ, khi gội đầu thì dầu cũng sẽ được rửa sạch, loại dầu này đến 6 giờ sau mới tiết ra, nếu bạn ra ngoài sau khi gội đầu vào buổi sáng, tóc sẽ dễ bị hư tổn do không được bảo vệ.

2. Gội đầu vào buổi đêm

Khi gội đầu vào buổi đêm, nếu sấy quá khô sẽ làm tóc hư tổn, nếu không sấy khô mà đi ngủ có thể gây cảm lạnh và đau đầu. Ngoài ra, việc gội đầu vào ban đêm còn khiến kích thích não bộ thức giấc, hưng phấn khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút, thậm chí mất ngủ

Vì vậy, dù gội đầu vào thời gian nào thì cũng sẽ có điểm lợi, điểm hại. Tốt nhất, dù gội vào thời điểm nào, bạn cũng nên sấy tóc sau khi gội, kiểm soát nhiệt độ nước vừa phải để tóc mềm mại, cơ thể không bị nóng lạnh đột ngột.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Giao thông