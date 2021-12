Giúp bạn đánh tình địch, nam thanh niên bị đâm thương tích 62%

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Quí (18 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Đặng Văn Quí.

Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 6/7, Nguyễn Ngọc Quý (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) cùng Võ Minh Đạt đến quán một quán cà phê (thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) uống nước thì gặp Đặng Văn Quí ngồi cùng bạn gái của Nguyễn Ngọc Quý và một số người khác.

Tức giận, Nguyễn Ngọc Quý đến nói chuyện, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Đặng Văn Quí, Đạt cũng lao vào đánh cùng.

Bị đánh, Đặng Văn Quí tức giận liền lấy dao giấu trong người và đâm vào bụng Đạt gây thương tích 62%.

Tác giả: Kim Hà - Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo Tiền Phong