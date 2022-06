Giữa 'biến' mới bà Phương Hằng, động thái của Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý

Sau ồn ào với bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng hiện đang có sự hoạt động mạnh mẽ với âm nhạc khi thường xuyên chạy show. Thậm chí, nam ca sĩ cũng không ngần ngại những điều tiếng về hoạt động từ thiện mà sẵn sàng tham gia vào những hoạt động vì cộng đồng và giúp đỡ người khó khăn.

Vào tối 22/6, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục có những chia sẻ trên trang cá nhân hé lộ về hoạt động nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, anh lại không khỏi buồn lòng khi show diễn của mình bị hủy vì sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật, sân khấu và gửi lời xin lỗi đến khán giả của mình.

"Xin chân thành cáo lỗi cùng khán giả của Quang Dũng và Đàm Vĩnh Hưng. Vài ngày qua mưa gió đã làm hư hỏng toàn bộ phần mái của phòng trà Đồng Dao và nguyên dàn âm thanh lãnh hết những cơn mưa xối xả khiến âm thanh, ánh sáng bị hư hại trầm trọng! Nên show diễn của Hưng và Dũng đành phải xin phép lùi sang một ngày khác trước sự cố không ai mong muốn này! Kính mong mọi người thương cảm nhé!", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Chia sẻ mới của Đàm Vĩnh Hưng giữa lúc bà Phương Hằng gặp 'biến' Ảnh: FBNV

Động thái của "ông hoàng nhạc Việt" cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bởi ở thời điểm này, vụ việc của bà Phương Hằng đang có diễn biến mới, không ít người hy vọng giọng ca Say tình sẽ tiếp tục có những thông báo trong vụ kiện pháp lý với nữ CEO Đại Nam. Bởi trước đó, ngay sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân anh luôn đặt niềm tin vào pháp luật. Anh khẳng định không để bản thân trở thành nạn nhân của mạng xã hội và tích cực có những hoạt động chứng minh cho sự bùng nổ mạnh mẽ của bản thân trong làng giải trí.

Trong ngày 22/6 vừa qua, vụ án bà Phương Hằng đã có diễn biến mới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã gia hạn tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam.

Vy Oanh liên tục có động thái mới liên quan đến bà Phương Hằng. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Vy Oanh cũng tiếp tục có động thái gay gắt khi cô tiếp tục gửi đơn đề nghị điều tra xử lý trách nhiệm hình sự đối với nhóm người giúp sức bà Phương Hằng. Sự việc hiện vẫn đang nhận được quan tâm của đông đảo công chúng.

Tác giả: Diễm Khuê

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT