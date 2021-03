Giấu ma túy trong khẩu trang y tế vẫn... không thoát

Sáng 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tích Lộc, sinh năm 1987, cư trú khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 13h, ngày 3/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67E1-028.69 chạy hướng cầu K16 thuộc xã Phú Thạnh về xã Phú Thành (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Tích Lộc tại cơ quan công an.

Lộc giấu ma túy trong khẩu trang hòng qua mặt công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an xã Phú Thành bố trí lực lượng dừng phương tiện Lộc để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong khẩu trang y tế của đối tượng Lộc đang đeo có 1 bọc nilon trong suốt, chứa tinh thể màu trắng bên trong (nghi là ma túy đá), có trọng lượng hơn 2 gram.

Qua làm việc, Lộc khai nhận, bọc nilon chứa tinh thể màu trắng bên trong mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy đá, Lộc mua của một người lạ ở xã Phú Lâm để về sử dụng, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí