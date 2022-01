Giao hữu từ thiện 'Xuân Yêu Thương', cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá 'phủi' xứ Nghệ

Tên gọi chương trình có lẽ đã nói lên tinh thần và ý nghĩa nhân văn của trận giao hữu. Vì vậy, dù bận rộn với công việc cuối năm Âm lịch, bên cạnh là áp lực của đợt tập trung ĐTQG đang cận kề, nhưng bằng lòng nhiệt huyết với cộng đồng, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh và nhiều ngôi sao khác của bóng đá xứ Nghệ vẫn sẵn sàng xỏ giày ra sân.

Hay như các ngôi sao "phủi" trong màu áo FC Anh Pháp, vừa bị vắt kiệt sức ở Giải vô địch bóng đá sân 7 toàn quốc vẫn nỗ lực góp mặt để để chia sẻ với người nghèo.

Trận đấu giao hữu Xuân Yêu Thương mùa 4 hứa hẹn là trận cầu kịch tính, hấp dẫn

Trách nhiệm với cộng đồng là điều rất đáng biểu dương nhưng ở một khía cạnh khác, nhiều người còn chờ đợi trận đấu ở mặt chuyên môn khi những ngôi sao góp mặt ở cuộc đọ sức này đủ sức tạo ra 60 phút thư hùng đỉnh cao của bóng đá phong trào.



Chắc chắn, những cầu thủ trụ cột tại ĐTQG như Hải Quế, Nguyên Mạnh hay các tên tuổi sáng giá Trọng Hoàng, Âu Hoàn, Văn Bình phải cố gắng để thể hiện giá trị của mình, dù chỉ là sân "phủi". Phía đối diện, các cầu thủ thường xuyên chơi bóng chiều tà như Hữu Phước, Quang Đạt, Quý Bính, Hùng "cọt" có lẽ cũng muốn chứng tỏ, khi đá "phủi" họ mới là những người đủ sức làm chủ cuộc chơi.



Trong bối cảnh cơn khát bóng đá kéo dài do dịch bệnh, thì những trận đấu phong trào hội tụ được nhiều cầu thủ chất lượng như thế này, chắc chắn sẽ rất được mong chờ.

Sự ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ mang đến những món quà tết cho người dân ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An

Đó cũng là động lực để BTC trận đấu nỗ lực kêu gọi thêm được nhiều mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình. Được biết, đến thời điểm hiện tại, dù trận đấu chưa diễn ra nhưng nhiều đơn vị đã đăng ký đồng hành cùng chương trình.



Một thành viên BTC "Xuân yêu thương" lần thứ 4 năm 2022 của Truyền thông Nghệ An 24h cho biết, cập nhật số tiền quyên góp được thời điểm hiện tại đã là trên 200 triệu đồng.



Trận đấu giao hữu từ thiện ủng hộ người nghèo đón Tết giữa các sao Sông Lam (FC Vị 1975) gặp đội bóng của Đơn vị tổ chức là FC Nghệ An 24h sẽ diễn ra lúc 15h, ngày 8 tháng 01 tại sân bóng số 1, đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An.



BTC sẽ trao tận tay người dân nghèo đồng bào Đan Lai, huyện Con Cuông những món quà ý nghĩa được quyên góp từ trận đấu giao hữu này.

