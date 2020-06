Giám đốc Công an tỉnh Long An làm giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng hoa và chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam

Chiều 26/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Long An.

Tại buổi Lễ, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo và trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại Đại tá Lê Hồng Nam và Đại tá Lâm Minh Hồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Nam là cán bộ, lãnh đạo có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Tháng 1/2019, Đại tá Nam được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an, Đại tá Nam đã cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với cương vị mới đại tá Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Minh Hồng, tân Giám đốc Công an tỉnh Long An

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng tin tưởng và mong rằng Đại tá Lâm Minh Hồng với cương vị mới, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồng, cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An đã tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ mới.

Đại tá Lâm Minh Hồng khẳng định, được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Long An là vinh dự song cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Đại tá hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở và luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Lê Lối

Nguồn tin: Báo Giao thông