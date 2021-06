Giám đốc Công an Đồng Nai được thăng hàm Thiếu tướng

Thăng hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Ảnh: CAĐN

Hôm qua 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông Văn là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Bộ Công an. Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2020, Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện Thiếu tướng Văn là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức vụ Giám đốc Công an Đồng Nai, nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn đã bị lực lượng công an triệt phá. Đặc biệt, công an Đồng Nai đã chủ trì và phố hợp với nhiều đơn vị triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất trên 200 triệu lít xăng liên quan đến nhiều tỉnh thành.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2021 Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đã mang lại kết quả tịch cực. Trong đó, tội phạm hình sự đã kéo giảm được 6,3% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm đạt tỷ lệ hơn 92%. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, đối với 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Công an tỉnh đã thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong