Giám đốc CDC Hải Dương bị khai trừ Đảng

Ngày 31/12/2021, C03 – Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với bị can Phan Quốc Việt – TGĐ Công ty Việt Á về tội “Đưa hối lộ”; bị can Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương về tội “Nhận hối lộ”. C03 – Bộ Công an cũng khởi tố bị can, khám xét 12 đối tượng liên quan khác.