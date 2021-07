Giải cứu cô gái suýt bị dòng nước hút xuống cống trong đợt mưa lũ 'nghìn năm có một' ở Trung Quốc

Your browser does not support the video tag.

Video đang gây xôn xao mạng xã hội được quay tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi ghi nhận ít nhất 12 người chết trong trận lũ lụt tồi tệ nhất nước này.

Video cho thấy, cô gái cố gắng bám chặt vào đoạn dây thừng nhỏ được một nhóm người giữ chặt để cứu cô thoát khỏi dòng nước lũ chảy xiết đổ xuống miệng cống thoát nước. Có những lúc tưởng chừng cô gái đã biến mất trong dòng nước, nhưng cuối cùng cô đã được mọi người kéo lên thành công và đưa tới nơi an toàn hơn.

Mặc dù trong video trông người phụ nữ có vẻ tỉnh táo nhưng không rõ tình trạng sức khỏe của cô ấy ra sao.

Có những lúc tưởng chừng cô gái sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước xiết.

Video được chia sẻ trên QQ News với tiêu đề: "Thoát chết".

Nhiều người trên mạng xã hội ca ngợi lòng dũng cảm và sự kiên cường của cô gái và cả nỗ lực của những người cứu hộ. "Cảnh tượng thật kinh hoàng", một người bình luận trên Weibo.

Thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, với dân số hơn 12 triệu người đã bị ảnh hưởng nặng nề do vị trí nằm ngay bên bờ sông Hoàng Hà.

Kể từ khi cơn mưa xối xả bắt đầu hôm 17/7, lượng mưa đã đạt mức trung bình hàng năm 640mm. Hôm 20/7, lượng mưa đạt kỷ lục 200mm trong một giờ.

Trận mưa lũ nghiêm trọng được nhận định là "nghìn năm có một" ở Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn