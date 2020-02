Giá xăng giảm nhẹ kể từ 15h chiều nay

Giá xăng giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h00 chiều nay (29/2).

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 157 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 253 đồng/lít; Dầu diesel giảm 390 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 278 đồng/lít. Chỉ riêng dầu mazut được điều chỉnh tăng 102 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có mức giá tối đa như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.346 đồng/lít; Xăng RON95 là 19.127 đồng/lít; Dầu diesel là 14.785 đồng/lít; Dầu hỏa là 13.676 đồng/lít; Dầu mazut là 11.754 đồng/kg.

Việc trích lập, chi quỹ và điều chỉnh giá đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 1500 chiều nay (29/2).

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/02/2020 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm.

Cụ thể: 62,223 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,910 USD/thùng, tương đương -1,44% so với kỳ trước); 64,185 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,765 USD/thùng, tương đương -1,18% so với kỳ trước); 63,752 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương -3,72% so với kỳ trước)...

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh hôm 14/2, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 765 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 742 đồng/lít; Dầu diesel giảm 961 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.108 đồng/lít; Dầu mazut giảm 792 đồng/kg.

Tác giả: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Báo Vietnamnet