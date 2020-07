Giá xăng dầu bất ngờ "đứng im" sau 4 phiên tăng liên tiếp

Giá xăng dầu được giữ nguyên tại kỳ điều chỉnh chiều nay (13/7).

Tại kỳ điều hành chiều nay (13/7), Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu.

Cụ thể, đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92 là ở mức 961 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 526 đồng/lít, dầu diesel ở mức 167 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít, dầu mazut ở mức 254 đồng/kg.

Đồng thời nhà điều hành cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON 95 trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định so với giá hiện hành.

Như vậy, giá xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 14.258 đồng/lít; RON 95 là 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 12.114 đồng/lít; Dầu hỏa 10.038 đồng/lít; Dầu mazut 10.903 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của các nước, nhu cầu sử dụng năng lượng sau khi tăng mạnh trong các tháng trước, hiện duy trì ổn định hơn.

Giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua do chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và dịch bệnh, có xu hướng chung là tăng giảm đan xen.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 46,679 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/thùng dầu diesel (tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut (tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).

Trước đó, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp sau chuỗi giảm sâu do dịch Covid-19.

Tại kỳ điều chỉnh gần nhất hôm 27/6, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh được điều chỉnh tăng 868 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 893 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu tăng ở mức nhẹ hơn. Cụ thể, dầu diesel tăng 599 đồng/lít; dầu hỏa tăng 428 đồng/lít; Dầu mazut tăng 581 đồng/kg.

Tác giả: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí