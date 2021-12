Giá rau Trung Quốc tăng vọt 30,6%

Giá rau xanh tại Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh giá thực phẩm leo thang (Ảnh: Getty).

Mức tăng này nối tiếp mức tăng 15,9% trong tháng 10 khi các trang trại bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây. Mặc dù nguồn cung rau xanh vẫn tăng trong tháng 11 nhưng giá cả đã tăng 6,8% so với tháng trước.

Giới đầu tư đang xem xét liệu những dấu hiệu của việc giá cả tăng nhanh và hoạt động kinh tế đình trệ gần đây có kéo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đi xuống nữa hay không.

Giá các loại thực phẩm tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng trước với mức tăng tổng thể là 1,6% so với cùng kỳ hàng năm trong bối cảnh giá thực phẩm trên toàn cầu tăng vọt. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cho rằng chỉ số giá lương thực toàn cầu đã tăng vọt 27,3% so với cùng kỳ hàng năm trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 7/2011.

Cơ quan thống kê Trung Quốc cũng cho biết giá trứng gia cầm tại nước này cũng đã tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11. Trong khi đó, giá cá nước ngọt cũng tăng 18%.

Giá thịt lợn, một mặt hàng chủ lực trong khẩu phần ăn của người dân Trung Quốc, vẫn neo ở mức cao so với cùng kỳ hàng năm dù đã giảm 32,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá thịt lợn cũng đã tăng 12,2%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, vốn rất nhạy cảm với giá thịt lợn, nhìn chung đã tăng ở mức 2,3%, thấp hơn so với mức dự đoán 2,5% của các chuyên gia trong cuộc thăm dò của Reuters.

Chỉ số giá sản xuất trong tháng 11 cũng tăng 12,9%, cao hơn so với kỳ vọng 12,4%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chậm hơn so với mức tăng 13,5% của tháng trước đó.

Chỉ số sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay khi giá cả hàng hóa đầu vào đều tăng vọt.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí