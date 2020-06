Giá lăn bánh những mẫu xe sedan sau khi giảm phí trước bạ

Giá lăn bánh của Mazda6 từ 882 triệu đến 1,082 tỷ đồng

Mazda6

Hiện tại, có tất cả 3 phiên bản của Mazda6 được bán tại Việt Nam. Mẫu xe này được Thaco - Trường Hải lắp ráp trong nước và đang được ưu đãi giảm giá 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho cả 2 phiên bản (2.5 và 2.0 Luxury).

Mazda6 nằm cùng phân khúc sedan hạng D với Toyota Camry. Những cái tên còn lại trong phân khúc xe này là Honda Accord và KIA Optima. Giá lăn bánh của Mazda6 sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ từ 882 triệu đến 1,102 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C180 có giá lăn bánh từ 1,491 đến 1,505 tỷ đồng

Mercedes-Benz C180

Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam đang bán ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản của C-Class, tất cả đều lắp ráp trong nước, giá bán từ 1,399 đến 1,929 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C180 là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng C cao cấp tại Việt Nam. Những đối thủ của mẫu xe này là BMW 7-Series, Audi A4. Tuy nhiên nếu xét về giá bán, C180 chỉ cao hơn khoảng 100 triệu so với những mẫu sedan trong phân khúc D như Toyota Camry hay Honda Accord.

Giá lăn bánh sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz C180 là từ 1,491 đến 1,505 tỷ đồng (tuỳ theo địa phương). Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được từ 70 đến 84 triệu đồng khi lăn bánh so với thời điểm chưa giảm thuế trước bạ.

Chỉ từ 851 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu KIA Optima

KIA Optima

Cùng là mẫu sedan hạng D được Thaco - Trường Hải lắp ráp trong nước nhưng KIA Optima có giá bán thấp hơn. Tuy nhiên mẫu xe mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc này có trang bị tiện nghi không thua kém gì với những đối thủ trong cùng phân khúc. Giá lăn bánh của KIA Optima sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ từ 851 triệu đến 1,049 tỷ đồng.

Mazda3 có giá bán cao nhất trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam

Mazda3 2020

Mặc dù có giá bán cao nhất so với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng C nhưng Mazda3 2020 vẫn là mẫu xe bán chạy trong thời gian vừa qua. Hơn nữa, Mazda3 có lợi thế hơn các đối thủ khi được trang bị một loạt tính năng an toàn cao cấp. Giá lăn bánh của Mazda3 2020 sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ từ 727 đến 958 triệu đồng.

Phiên bản số sàn của KIA Cerato có giá bán 549 triệu đồng, thấp hơn Toyota Vios G (570 triệu đồng)

KIA Cerato

Cùng là mẫu xe bán chạy trong phân khúc sedan hạng C với Mazda3 2020 nhưng KIA Cerato lại có giá bán dường như thấp nhất phân khúc. Phiên bản số sàn của KIA Cerato có giá bán thấp hơn cả Toyota Vios G. Giá lăn bánh của KIA Cerato sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ từ 589 đến 738 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông