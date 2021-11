Giá gas liên tục tăng: Giải pháp nào kiểm soát?

Giá gas tăng do cầu lớn hơn cung Theo ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương, giá gas trong nước tăng cao do giá nhiên liệu trên thế giới tăng, trong khi nhu cầu sử dụng gas sưởi ấm mùa đông tăng mạnh. Do thiên tai, dịch bệnh, sản lượng khai thác khí chỉ đạt 70% so với trước đó khiến nguồn cung khan hiếm. Chi hội Gas miền Nam cho biết, giá gas thế giới tăng cao đã kéo giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh. Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương được khuyến cáo cần chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, giá cả, nhất là những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Việt Linh