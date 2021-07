Giả danh công an thuê xe ô tô tiền tỷ rồi biến mất

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Việt Dũng (SN 1992, trú tại Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Việt Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2021, Dũng lên mạng internet đặt mua một chứng minh công an nhân dân giả với mục đích lừa đảo.

Ngày 20/4, Dũng hẹn gặp anh Q. (SN 1995, ở Quốc Oai, Hà Nội) tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để thuê xe ô tô Kia Cerato màu trắng BKS 30G-296.78 với giá 1 triệu đồng/ngày. Để anh Q. tin tưởng cho thuê xe, Dũng để lại một chứng minh công an nhân dân giả.

Đến hẹn, Dũng không trả xe theo thỏa thuận và cắt liên lạc với anh Q. Biết mình bị lừa, anh Q. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra và bắt giữ Phạm Việt Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận bản thân không được cơ quan có thẩm quyền cấp những giấy tờ liên quan đến lực lượng công an.

Quá trình xác minh, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Phạm Việt Dũng được tạo ra nhờ phương pháp in màu kỹ thuật số.

Cũng với thủ đoạn trên, Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu trắng BKS 99A-442.83 của anh H. (SN 1991, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công an quận Nam Từ Liêm đang truy tìm xe 2 chiếc xe trên để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đề nghị người dân biết thông tin về 2 chiếc xe trên liên hệ Công an Quận Nam Từ Liêm (SĐT 0243.837.3020) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí