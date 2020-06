Gạo ST25 ngon nhất thế giới mở cửa hàng ở thành Vinh

Không phải tự nhiên gạo ST25 giành giải thưởng gạo ngon nhất thế giới 2019 do The Rice Trader tổ chức. Vượt qua rất nhiều loại gạo ngon khác từ các cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Hoa Kỳ để được Hội đồng chuyên gia về gạo công nhận là “vua của các loại gạo ngon”.

Gạo ST25 được vinh danh là loại gạo ngon nhất thế giới

ST25 chính là giống gạo thơm ngon thượng hạng do Việt Nam lai tạo thành công từ nhiều giống lúa thơm ngon khác. Chính vì vậy, loại gạo này hội tụ nhiều đặc tính nổi bật khiến nó được đánh giá là gạo ngon nhất thế giới hiện nay. Đầu tiên khi dùng mắt nhìn, hạt gạo dài, trắng, trong, không bị bạc bụng. Khi ngửi có mùi thơm giống như mùi lá dứa và mùi cốm mới. Cơm nấu ngon, dẻo, ăn rất mềm, có vị ngọt.

Hạt gạo ST 25, trắng và dài hơn so với hạt gạo thường

So với gạo thường, ST25 có lượng hấp thụ nước rất thấp. Tỉ lệ nấu cơm chỉ là 1 gạo – 0,8 nước. Đồng thời hạt cơm khi nấu không bị bể bung, chỉ dài ra giống như đang sắp hàng trong nồi cơm. Cơm dẻo thơm ngay cả khi để nguội, không hề bị cứng hay khó ăn. Đây chính là phẩm chất mà ít loại gạo trên thế giới có được.

Gạo ST25 khi nấu lên rất thơm, trắng và đặc biệt hạt không bị bể

Một điểm đặc biệt khác của gạo ST25 khiến nó được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới chính là thành phần vitamin và khoáng chất bên trong hạt gạo. Loại gạo này có hàm lượng đạm cao cùng với đó là sắt, canxi, magie, chất xơ. Hàm lượng đạm trong gạo (10% protein) cao gấp 1,5 so với gạo thường do đó nó cho cảm giác no trước khi đầy bụng.

Bên cạnh đó, gạo ngon nhất thế giới ST25 còn có chỉ số đường huyết thấp, tốt và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt là đối với người có lượng đường huyết cao, người già hay trẻ nhỏ. Do đó, giống gạo này ngày càng xuất hiện phổ biến trong mâm cơm hàng ngày của các gia đình.

Sau khi được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 bị mạo danh, làm giả xuất hiện tràn lan làm giảm uy tín hạt gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hơn nữa, giá gạo ST25 trên thị trường đang khá cao vì chưa sản xuất được nhiều, nguồn cung không đủ cầu. Nhu cầu lớn dẫn đến tình trạng làm giả, làm nhái bao bì để đóng loại gạo khác là điều không thể tránh khỏi.

Cửa hàng gạo Ngọc Sơn là cửa hàng duy nhất tại Tp Vinh chuyên bán gạo ST25 của Kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua

Nắm bắt được tình hình đó, vừa qua, anh Ngọc Sơn – Đại lý phân phối chính thức ST25 tại Nghệ An đã chính thức khai trương “Cửa hàng gạo Ngọc Sơn” tại số 10 Thành Thái, phường Hưng Phúc, Tp. Vinh. Đây là địa điểm duy nhất tại TP Vinh chuyên cung cấp sản phẩm gạo ST25, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân TP và các khu vực lân cận.

Chị Lê Thị Thanh Huyền (phường Hưng Dũng, Tp. Vinh) cho biết sau khi nghe thông tin về loại gạo ST25 - “gạo ngon nhất thế giới” có bán tại TP Vinh, chị Huyền đã tìm địa chỉ này facebook rồi mua 5kg gạo về ăn thử. Sau khi ăn xong, những người thân trong gia đình ai cũng khen gạo ngon và dẻo, thơm, ngọt cơm nên hôm nay chị tiếp tục đến đây mua về ăn và làm quà biếu bố mẹ chồng.

Cửa hàng gạo Ngọc Sơn chỉ cung cấp duy nhất loại gạo ST25 ngon nhất thế giới

Anh Sơn – Chủ cửa hàng gạo Ngọc Sơn cho biết thêm: Mặc dù cửa hàng mới khai trương nhưng mấy hôm nay số người đến hỏi mua tăng mạnh. Nhiều khách hàng còn xin số điện thoại của cửa hàng để đặt mua với số lượng lớn do lo sợ hết hàng. Chính vì vậy cửa hàng gạo Ngọc Sơn đã quyết định sẽ tiến hành giao hàng miễn phí cho toàn bộ khách hàng mua ST25 khu vực thành phố.

Gạo Ngọc Sơn Địa chỉ: số 10 Thành Thái, phường Hưng Phúc, Tp. Vinh Hotline: 0977995567

