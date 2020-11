Gần 7.000m2 đất vàng tại Nghệ An bị “thâu tóm”? (Kỳ VII): Bộ chỉ đạo, Sở "phớt lờ"...

Vậy nhưng, từ đó đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn “phớt lờ” văn bản chỉ đạo của đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đối với dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại” tại số thửa 60, tờ bản đồ số 01 thuộc khối 8, phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An có tổng diện tích 6.992,3m2 do Công ty CP ĐTXD Thương mại Sơn Trang (Công ty Sơn Trang) làm chủ đầu tư.

Khu vực chủ đầu tư xây dựng sai quy hoạch đã bị UBND Tp Vinh “tuýt còi”, yêu cầu tháo dỡ

Bộ chỉ đạo, Sở lặng im…

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã liên tục phản ánh ở các kỳ trước, vào tháng 4/2018, bằng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tại vị trí thửa đất nói trên (được giao quyền sử dụng đến hết ngày 15/01/2024) giữa Công ty CP Intimex Việt Nam (bên bán) và Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Trang (bên mua) có địa chỉ tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò thì tỉnh Nghệ An đã phê duyệt, chấp thuận cho đơn vị bên mua được quyền sử dụng đến năm 2069.

Đến ngày 18/6/2018, bên bán cũng đã có văn bản xin trả lại phần diện tích 6.992,3m2 đất tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh thu hồi để cho bên mua là Công ty Sơn Trang thuê đất theo quy định.

Gần 01 năm sau, ông Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nay đã nghỉ hưu) lại ký Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc điều chỉnh thời hạn cho thuê đất đến ngày 04/5/2069 cho Công ty Sơn Trang tại vị trí thửa đất nói trên.

Động thái này khiến dư luận cho rằng, quy trình điều chỉnh dự án, kéo dài thời gian cho thuê đất đối với Công ty Sơn Trang tại sao không tuân thủ theo các quy định theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014 và cụ thể nhất là Quyết định 72/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 28/11/2017?

Trước những thắc mắc này của dư luận, ngày 25/5/2020, ông Phạm Văn Quý – Phó Cục trưởng Cục quy hoạch đất đai đã ký văn bản số 132 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về việc đề nghị kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với việc chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Nghệ An đối với dự án nói trên.

Tuy nhiên, văn bản của Cục quy hoạch đất đai (Tổng Cục quản lý đất đai) – Bộ TNMT không hề nêu thời hạn trả lời, ấn định ngày, tháng, năm Sở TNMT tỉnh Nghệ An phải báo cáo.

Đáng quan tâm là suốt quá trình phát văn bản đi từ nhiều tháng nay, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với đại diện Cục quản lý đất đai về kết quả báo cáo, trả lời của Sở TNMT tỉnh Nghệ An nhưng đều nhận được điệp khúc: chờ... và chờ.

Cố tình xây dựng sai quy hoạch

Trong một diễn biến liên quan đến khu đất vàng mà Công ty Sơn Trang đang chuẩn bị hoàn thiện, đưa vào sử dụng dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại”, vừa qua, UBND Tp Vinh đã “tuýt còi” chủ đầu tư vì đã xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, tại văn bản 5905 ngày 13/10/2020 do ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND Tp Vinh ký nêu rõ: Qua kiểm tra hiện trạng, Công ty Sơn Trang đang tiến hành xây dựng 01 hạng mục ở góc khu đất (phía đường Nguyễn Thiếp và đường Trần Phú) không có trong danh mục của bản vẽ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, chủ đầu tư là Công ty Sơn Trang đã tự ý xây dựng 01 nền móng xây bằng gạch đổ bê tông cốt thép kiên cố có diện tích khoảng 100m2 và 9 cột trụ bê tông được đổ chờ trên mặt móng.

Với hành vi xây dựng nêu trên, Công ty Sơn Trang đã vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

Yêu cầu Công ty Sơn Trang dừng ngay việc thi công và tháo dỡ hạng mục xây dựng không phù hợp quy hoạch và hoàn thành việc tháo dỡ đến hết ngày 25/10, nếu quá thời hạn nêu trên công ty vẫn chưa hoàn thành, UBND thành phố Vinh sẽ cử lực lượng đến tháo dỡ và kinh phí tháo dỡ do Công ty Sơn Trang chi trả.

Trước đó, UBND Tp Vinh cũng nhận được tờ trình số 02/TTr-CT đề ngày 01/10/2020 về việc giải trình xây dựng hạng mục công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt và đề nghị không xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp