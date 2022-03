Gần 200 tấn ma túy bị chặn đứng trong 25 năm qua - 27 chiến sỹ mãi mãi ra đi

Ngày 11/3 tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2022) và đón nhận huân chương chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trong 25 năm qua (từ năm 1997 đến năm 2021), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bắt giữ hơn 290.000 vụ; hơn 464.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 81,6 tấn heroin; 15,7 tấn 9,1 triệu viên (khoảng 6 tấn) ma túy tổng hợp; 81,3 tấn cần sa; 5,8 tấn thuốc phiện, cùng hàng chục tấn các loại ma túy khác (cỏ Mỹ, lá Khát, cocain...), hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn cùng tải sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Điển hình, tháng 7/2013, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt Tráng A Tàng cùng đồng bọn, thu giữ 265 bánh heroin; vụ triệt xóa đường dây sản xuất ma túy tổng hợp do Văn Kính Dương cầm đầm cầm, thu giữ 223 kg ma túy tổng hợp tại TP.HCM năm 2017; vụ bắt 2 đối tượng, thu giữ 489 bánh heroin tại Điện Biên ngày 2/1/2018...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị kiểm tra số tang vật ma túy bị thu giữ trong một vụ án. (Ảnh tư liệu BCA)

Đặc biệt, vào tháng 2/2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã phối hợp Cảnh sát quốc tế triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, rửa tiền quốc tế liên quan đến 03 đối tượng quốc tịch Úc hiện đang sinh sống tại Việt Nam, thu giữ 6,4 triệu đô la Úc, khoảng 500.000 USD và 10,5 tỷ đồng tiền Việt Nam...

Bên cạnh những chiến công được ghi nhận là những mất mát không nhỏ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu quên mình, hy sinh vì dân vì nước.

Trên chặng đường 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 27 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an, Bộ đội và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy; hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV do sự chống trả của tội phạm ma túy.

Tang vật thu giữ trong một vụ án.

Nhiều gương chiến đấu hy sinh dũng cảm khi tuổi đời còn rất trẻ, có đồng chí ngã xuống khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi, tiêu biểu là: Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Cường, Công an tỉnh Điện Biên; Liệt sĩ Bùi Quốc Đại, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình; Liệt sĩ Sùng A Trư, Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình hy sinh khi chưa kịp nhìn con chào đời...

Với những thành tích, chiến công đạt được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2013); Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2016); Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2007, 2009, 2017); 15 năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua...

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định vị trí hết sức quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong mỗi thời kỳ lịch sử, nhiệm vụ cách mạng khác nhau, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, phấn đấu vươn lên, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành với Đảng, Nhà nước, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm....

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị