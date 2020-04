Gã bác sĩ côn đồ đánh đập, hiếp dâm nữ điều dưỡng đối diện mức án nào?

Chiều 25/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú TP Huế) và bắt tạm giam Phương để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi "hiếp dâm" và "cố ý gây thương tích". Tiếp đó, ngày 24/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt khởi tố tội danh bắt giữ người trái pháp luật đối với Lê Quang Huy Phương. Đáng nói, trong suốt thời gian cơ quan công an điều tra vụ án, gia đình Phương nhiều lần có đơn thư đến các cơ quan chức năng, vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung, thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Phương.