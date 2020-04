Khởi tố nghi phạm hiếp dâm cô gái khờ khạo trong hẻm ở quận 5

Trương Gia Huy cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chiều 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi hiếp dâm chị L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10).

Trước đó khoảng 1h sáng 18-4, một người dân sống ở hẻm 10 đường Lão Tử (phường 11, quận 5) đang ở nhà thì nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ xem, phát hiện một nam thanh niên có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm một phụ nữ.

Thấy vậy, người này lấy điện thoại di động ra ghi hình. Đến trưa cùng ngày, người này đến công an phường trình báo, cung cấp đoạn video.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 5 xác định lai lịch bị hại là chị L.T.H.. Tuy nhiên bị hại có biểu hiện tâm thần, nên công an chưa lấy lời khai cụ thể và đưa bị hại đi bệnh viện theo dõi điều trị.

Từ thông tin trong đoạn video, công an nghi vấn nam thanh niên mặc áo vàng sọc, đi xe máy là tài xế của Công ty CP Be Group (kinh doanh dịch vụ chở người và hàng hóa). Sau đó, Công an quận 5 liên hệ phía Be Group làm rõ vụ việc.

Xác minh chiếc xe máy, chủ sở hữu là anh H.H.N. (ngụ tỉnh Đắk Nông). Qua làm việc, anh N. cho biết trước đó có đăng ký dịch vụ chạy xe Be Group. Đến đầu tháng 4-2020, anh trở về quê Đắk Nông và để lại xe máy cho một người bạn (Trương Gia Huy) sử dụng.

Hình ảnh nam thanh niên trong đoạn video - Ảnh: Cắt từ video trên Facbook

Qua công tác truy xét, Công an quận 5 xác định rõ lai lịch của nghi phạm Trương Gia Huy. Đến khoảng 20h tối 18-4, Huy đã đến Công an phường 11 (quận 5) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Huy khai khoảng 1h sáng 18-4, Huy đang đứng tại giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng (quận 5) thì thấy chị H. đi bộ một mình trên đường Hồng Bàng. Biết chị H. hay đi bộ một mình, có biểu hiện không bình thường, ít nói, khờ khạo, nên Huy muốn quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Huy chạy xe máy theo chị H. đến trước hẻm 10 đường Lão Tử (phường 11, quận 5). Tại đây, Huy khống chế , bế chị H. vào hẻm 10 và đặt nạn nhân ngồi xuống lề đường trong hẻm.

Huy ép buộc chị H. quan hệ tình dục bằng miệng nhưng nạn nhân chống cự đẩy ra. Huy tiếp tục dùng tay sàm sỡ và ép buộc chị H. cởi quần để quan hệ tình dục. Thấy nạn nhân không đồng ý, Huy lấy một tuốcnơvít (trong cốp xe) ra đe dọa, đánh nạn nhân.

Sau đó, Huy tiếp tục đè nạn nhân xuống, cởi quần để đòi quan hệ tình dục. Đến khi một người dân đi vào hẻm 10 nhìn thấy, Huy sợ bị mọi người phát hiện nên đứng dậy, lái xe máy bỏ đi.

Tác giả: SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ