FIFA có thể hủy các trận đấu tháng 3, bao gồm trận Malaysia - Việt Nam

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết có khả năng các trận đấu của FIFA trong tháng 3 có thể bị hủy bỏ - Ảnh: Getty Images

Cái tên COVID-19 đang trở thành nỗi ám ảnh cho tất cả các sự kiện thể thao thế giới. Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định các trận đấu của FIFA hoàn toàn có thể bị hủy bỏ nếu như tình trạng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tờ Washington Post đã dẫn lời phát biểu của ông Gianni Infantino cho biết: "Sức khỏe của con người quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ trò chơi bóng đá nào. Đó là lý do tại sao chúng ta phải xem xét tình hình và hi vọng rằng nó sẽ giảm chứ không phải tăng. Tại thời điểm này, có vẻ như dịch bệnh vẫn đang tăng lên".

Người đứng đầu FIFA còn nói thêm: "Nếu các trận đấu phải bị hoãn hoặc chơi trên sân không có khán giả đến khi dịch bệnh kết thúc thì chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó. Hiện tại tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào, trong đó bao gồm hoãn tất cả các trận đấu trong tháng 3".

Được biết trong tháng 3 sẽ có rất nhiều trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận Malaysia gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 31-3. Ngoài ra còn các trận đấu đáng chú ý khác giữa Thái Lan - Indonesia, Myanmar - Kyrgyz, Philippines - Guam.

Tuy nhiên, ông Gianni Infantino lại không hi vọng điều này xảy ra vì ảnh hưởng rất nhiều đến việc xếp lịch thay thế. Ông Gianni Infantino nói: "Tôi hi vọng chúng tôi sẽ không bao giờ phải đi theo hướng này. Chúng tôi không đánh giá thấp dịch bệnh, nhưng sẽ không phản ứng thái quá và hoảng loạn. Chúng tôi phải làm theo hướng dẫn của các nhà chức trách".

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ