Ép người yêu cũ quay lại chung sống bằng clip nóng

Công an phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý hành vi "khủng bố" bằng tin nhắn, hình ảnh, clip "nóng" của Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1990, tạm trú quận 7) đối với chị NTTD (sinh năm 1991, ngụ Bình Định).

Theo đó, giữa Thắng và chị N.T.T.D (SN 1991, quê Bình Định) có quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên do không hợp, tháng 3/2019, Thắng và chị D đường ai nấy đi, chị D về Bình Định sinh sống.

Do muốn níu kéo tình cảm, Thắng liên tục nhắn tin, đe dọa, “khủng bố” tinh thần chị D bằng cách gửi những đoạn video clip “mặn nồng” giữa Thắng và chị D với mục đích ép chị D phải vào TP Hồ Chí Minh sống với Thắng, chị D không đồng ý.

Chị không đồng ý, Thắng dùng các hình ảnh, video nhạy cảm của chị D gửi cho bạn bè, người thân của nạn nhân. Đến tháng 9/2020, Thắng bắt đầu chuyển sang đe doạ bằng cách nhắn tin khủng bố doạ sẽ giết chị D.

Quá sợ hãi, chị D đến trình báo công an phường Tân Phú (quận 9). Ngay sau đó, Thắng được công an mời làm việc. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận việc đưa các clip nhạy cảm của chị D. lên mạng xã hội nhằm mục đích đe doạ, ép chị D. về chung sống.

Kiểm tra trong điện thoại của Thắng, công an phát hiện khoảng gần 10 hình ảnh và clip về chị D. được Thắng lưu trữ...

