Em ruột đối tượng có máu mặt "Hòa Ba Bát" ở Trà Vinh bị bắt

Pháp luật

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cuộc (SN 1983, ngụ thị xã Duyên Hải) điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.