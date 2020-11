Em họ Công Phượng tỏa sáng ở giải U17 quốc gia

Chiều ngày 11/11 diễn ra lượt trận tiếp theo trong khuôn khổ lượt về Vòng loại giải U17 Cúp quốc gia 2020 bảng A, với 2 cặp đấu Công an nhân dân gặp Quảng Ninh và Viettel gặp Nam Định. Trong khi đó, các bảng B,C,D tiếp tục thi đấu với các trận đấu cuối thuộc lượt đi. Các trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với rất nhiều pha bóng kỹ thuật và bàn thắng đẹp mắt được ghi làm nức lòng người hâm mộ theo dõi trận đấu.

Ở vòng đấu này, HV Nutifood gây ấn tượng với chiến thắng hủy diệt 6-1 Kon Tum với những pha lập cong của: Nguyễn Quốc Việt (9) 11′; Nguyễn Khánh Duy (8) 24′; Nguyễn Phú Hồng Phúc (18) 45+1′; Nguyễn Thái Quốc Cường (14) 56′; Hoàng Khương Bá Ước (32) 69′; Nguyễn Quang Huy (15) 82′.

Với chiến thắng này, HV Nutifood đã vượt lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, các đội bóng đứng sau lần lượt là HAGL (6 điểm), SHB Đà Nẵng (4 điểm) và Kon Tum (0 điểm).

Ở chiến thắng hủy diệt 6-1 trước U17 Kon Tum của Học viện bóng đá Nutifood, em họ Công Phượng Nguyễn Thái Quốc Cường đã thi đấu tuyệt hay. Ngoài việc đóng góp một bàn thắng cầu thủ này có nhiều pha xử lý bóng khéo léo khiến khán giả trên sân phải trầm trồ.

Em họ Công Phượng Nguyễn Thái Quốc Cường (áo trắng) gây ấn tượng mạnh ở giải quốc

Nguyễn Quốc Cường, em họ Công Phượng (ông nội Công Phượng và bà nội Quốc Cường là anh em ruột) sinh ngày 6/3/2004 là thành viên ưu tú của khóa 4 Học viện bóng đá HAGL JMG của bầu Đức.

Quốc Cường được Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour đánh giá có lối chơi thông minh, thậm chí có kỹ thuật cá nhân tốt hơn cả ông anh họ của mình và sẽ là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Khác với Công Phượng, Quốc Cường có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và có lối chơi kỹ thuật khá giống với đàn anh Nguyễn Tuấn Anh của khóa một Học viện HAGL JMG. Dù mới chỉ 16 tuổi nhưng Quốc Cường đã chiều cao 1m70 cùng cân nặng 59 kg. Đây là những thông số rất tốt và còn có thể phát triển thêm.

Cách đây ít tháng, Quốc Cường đã được gọi vào đội U19 HAGL, thi đấu tại giải VCK U19 Quốc gia 2020 và có màn thể hiện rất tốt trước khi đầu quân cho U17 Nutifood thi đấu ở vòng chung kết U17 quốc gia và cùng đội bóng này giành ngôi Á quân của giải đấu.

Kết quả các trận đấu còn lại:

Bảng A

15h00 – Sân Nhân tạo

Công An Nhân Dân vs Than Quảng Ninh: 0-4

15h00 – Sân Tự nhiên

Viettel vs. Nam Định: 4-2

Bảng B

14h30 – Hàm Rồng 5

Hoàng Anh Gia Lai vs. SHB Đà Nẵng: 1-0

14h30 – Hàm Rồng 4

HV Nutifood vs. Kon Tum: 6-1

Bảng C

15h00 – Sân phụ B

Đồng Nai vs. Tây Ninh: 0-2

15h00 – SVĐ Bình Dương

B.Bình Dương vs. Hallmen TP.HCM: 1-1

Bảng D

13h30 – SVĐ Quận 8

TP.Hồ Chí Minh vs. Long An: 1-1

15h00 – SVĐ Quận 8

Sài Gòn vs. An Giang: 1-1

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn