Đường 'Nhuệ' thâu tóm đấu giá đất đai như thế nào?

Ngày 15/4, trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình và sát sao theo dõi vụ án Đường “Nhuệ”. Theo Bộ trưởng Công an, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ đã lập tức và liên tục chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra, là nhiệm vụ của ngành Công an.