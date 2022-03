Dương Minh Tuyền - người gây xôn xao khắp cõi mạng vì tin đồn bị đánh nhập viện - là ai?

Tối 3/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, 36 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, "bị đánh trọng thương ở Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh". Nhiều người đăng tải hình ảnh Tuyền nằm viện, nói rằng "vết thương khá nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai".

Sáng 4/3, "thánh chửi" Dương Minh Tuyền cho biết bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, từ sáng có hàng trăm cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Người này khẳng định thông tin bị đánh nhập viện là sai sự thật.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền thường dùng chiêu trò phản cảm trên MXH

Dương Minh Tuyền là giang hồ mạng nổi tiếng vài năm trở lại đây với biệt danh "thánh chửi". Tuyền sở hữu tài khoản Facebook với hơn 30.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân của mình, Tuyền thường đăng tải lên mạng những clip bình luận về các sự kiện, nhân vật đang gây chú ý bằng lời lẽ thô tục như vụ cô giáo cung Bọ Cạp, chửi hotboy xăm trổ, chửi Manchester City...

Dương Minh Tuyền

Trước đó, Tuyền sở hữu một kênh YouTube với hơn 500.000 người đăng ký với các nội dung phản cảm, bạo lực với hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đến ngày 4/4/2019, kênh YouTube này đã bị khóa vì vi phạm chính sách của YouTube.

Sau đó, Tuyền tiếp tục lập ác kênh YouTube khác mang tên "Tuyền Mốc" đạt hơn 600.000 người đăng ký với các video mang nội dung bạo lực, mô tả đời sống giang hồ nhằm câu kéo view. Tuy nhiên, sau đó, kênh này cũng bị khóa.

Trên mạng xã hội, Dương Minh Tuyền thường xuất hiện với hình ảnh một gã giang hồ xăm trổ hay một tên xã hội đen hài hước, vui tính. Đồng thời, Tuyền cũng đăng tải các hình ảnh đi từ thiện hay gặp gỡ người nổi tiếng.

Dương Minh Tuyền từng vướng vòng lao lý

Trước đó, Dương Minh Tuyền từng bị công an ra lệnh bắt giữ vào cuối năm 2016. Theo đó, ngày 7/10/2016, Dương Minh Tuyền đi hát karaoke cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và một số nam thanh niên khác.

Tuy nhiên trong lúc hát, Dương Minh Tuyền có mâu thuẫn với 1 trong 3 nữ nhân viên phục vụ trong phòng karaoke. Sau đó, Tuyền đã giật rồi ném chiếc điện thoại của nữ phục vụ xuống sàn phòng hát.

Thấy vậy, Nguyễn Mạnh Hùng nhặt điện thoại lên đưa cho cô gái rồi quay sang cãi nhau với Tuyền. Trong lúc cãi vã, Hùng cầm 2 chai bia Heineken đánh vào trán Tuyền. Tuyền nhặt vỏ chai ném Hùng nhưng không trúng. Mọi người trong phòng can ngăn cuộc ẩu đả.

Tuyền lẳng lặng bỏ về phòng của mình lấy 1 khẩu súng, kiểu súng 2 nòng; 1 túi xách bên trong có 1 quả lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn rồi đi bộ từ nơi ở của mình ra phía phố Nhà Chung.

Trên đường đi, Tuyền vừa đi vừa chửi bới và nổ súng. Khi đi đến ngã 3 phố Nhà Chung khu vực gần số nhà 55, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát súng. Thấy vậy, người dân xung quanh xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi xách đựng 1 quả lựu đạn, sau đó đẩy Tuyền về nhà.

Tuyền bỏ đi rồi quay lại tay cầm 1 con dao quắm, cán dài dao 80cm, lưỡi dao dài 40cm tiếp tục chửi bới Hùng. Lúc này, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Ninh đến giải quyết.

Ngày 18/4, TAND TP Bắc Ninh đưa Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc) ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Tuyền khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX tuyên Tuyền 26 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Dương Minh Tuyền từng bị bắn hụt ở Hải Dương

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 4/1/2021. Trước một quán karaoke, xe ô tô chở "thánh chửi" Dương Minh Tuyền và nhóm bạn khi vừa đi đến nơi thì bị 2 người đi trên xe máy màu đen rút súng hoa cải bắn. Viên đạn chỉ sượt qua xe, không gây thương vong về người.

Dương Minh Tuyền cho biết thời điểm đó, anh ta đang ở trong quán karaoke, không có mặt tại hiện trường. Khi nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, Tuyền chạy ra thì mới phát hiện sự việc.

Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an

Sau hơn 40 giờ điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, triệu tập Lã Văn Linh, 22 tuổi, ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Linh được xác định là người điều khiển xe máy, chở đối tượng ngồi sau cầm súng bắn vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền.

Ngày 18/1, Hồ Văn Khoa, 29 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội - kẻ được xác định là nã súng đạn hoa cải vào xe ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền đã đến cơ quan công an đầu thú.

2 đối tượng nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tổ chức phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Hồ Văn Khoa (29 tuổi) và Lã Văn Linh (21 tuổi) cùng trú tại Hà Nội về các tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Căn cứ tài liệu vụ án và kết quả xét hỏi, TAND huyện Thanh Miện đã tuyên phạt Hồ Văn Khoa 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", 9 tháng tù tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", tổng hình phạt là 39 tháng tù.

Còn Lã Văn Linh nhận tổng cộng 30 tháng tù, trong đó có 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 6 tháng tù tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Dương Minh Tuyền bị bắt khi sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke

Ngày 29/7/2021, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Ninh Bình trong quá trình làm nhiệm vụ tại phường Đông Thành phát hiện quán karaoke Phan Tom do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú phường Đông Thành, TP. Ninh Bình) làm chủ cơ sở đang hoạt động bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng "Trái đất" thuộc tầng 5 của quán có 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể. Kiểm tra tại phòng hát thu giữ số ma túy còn lại gồm 2,62g ma túy dạng Ketamin và 0,475g ma túy dạng kẹo.

Dương Minh Tuyền (thứ hai từ bên trái) cùng các đối tượng sau khi bị phát hiện (Ảnh: VOV)

Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong đó, nổi bật có đối tượng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 1/8, Công an TP Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Phan Tom.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Nhiên (SN 2000, trú phố Bắc Thịnh, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình); Bùi Quỳnh Châu (SN 1993, Bá Thước, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Cung (SN 1994, trú xóm Vòng Ngoài, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thế Dũng (SN 1993, trú thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình).

