Được hỏi "Chị có tất cả mấy người chồng vậy?", Tina Dương đáp "đến thời điểm này vẫn chưa có ai", còn nói luôn lý do

Ngày 3/10, cô gái được cho là Tina Dương tiếp tục phát livestream trên một tài khoản TikTok, đồng thời, chia sẻ rất nhiều nội dung liên quan đến việc bị tố cáo lừa đảo hàng loạt thời gian vừa qua. Cô cho biết có thể đây là livestream cuối cùng vì không còn nhiều thời gian nữa, cùng với đó gửi lời xin lỗi đến những ai bị ảnh hưởng vì những việc làm sai trái của mình.

“Tôi có làm chuyện gì sai tôi đều nhận, không hề trốn tránh. Hiện tại tôi đang rất hợp tác với cơ quan công an để nhận lỗi sai của mình” - cô gái được cho là Tina Dương chia sẻ.

Cũng trong lần livestream mới nhất, khi có người tương tác đặt câu hỏi "Chị có tất cả mấy người chồng vậy?", "Tina Dương" cười đáp: "Cho đến thời điểm này là chưa có ai luôn mọi người ạ, không có giấy đăng ký kết hôn nào". Điều này khiến cho nhiều người bất ngờ bởi trong các video livestream, không ít lần cô thừa nhận việc đã kết hôn, có tổ chức đám cưới, có mối quan hệ với "chồng cũ" và "gia đình chồng cũ", tuy nhiên, nếu lần chia sẻ mới nhất này là sự thật, rất có thể N.T.V.A (tên thật của Tina Dương) vẫn còn độc thân trên giấy tờ.

Video: Tina Dương vừa hát "Bên trên tầng lầu" cho khán giả theo dõi livestream nghe, vừa cho biết đến giờ vẫn "không có giấy đăng ký kết hôn nào"

Đồng thời cô gái này cho biết mong muốn cộng đồng mạng tôn trọng chuyện đời tư, ngừng phán xét và mạt sát, khẳng định không hề cướp chồng hay phá hoại hạnh phúc gia đình ai, những người đàn ông đến với mình đều nói đã ly hôn vợ và đối xử tốt.

“Tôi sợ mình không còn cơ hội được nói nữa. Khi tôi vẫn còn là công dân hợp pháp, tôi nghĩ mình cần phải nói. Tôi chưa bao giờ trốn tránh những sai lầm đã phạm phải trong suốt thời gian qua. Tôi không phải là tội phạm truy nã hay giết người để phải đi đầu thú, khi cơ quan chức năng cần tôi đều có mặt. Nếu tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đã nhận ra lỗi sai và đang khắc phục, nhưng cảm giác như mọi người không cho tôi cơ hội sửa sai, muốn đẩy tôi và con đường tù tội” - cô chia sẻ.

Cô gái được cho là Tina Dương liên tục livestream trên mạng xã hội

Cô gái được cho là Tina Dương không quên nhắc tên vợ chồng chị Nhã Lê, một trong những người đầu tiên lên tiếng tự nhận bị lừa đảo số tiền 17 tỷ đồng, cho biết sẽ tiến hành khởi kiện vì bị vu khống, đưa nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Thậm chí, cô nàng còn chia sẻ dù có đi tù 20 năm thì khi về cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, vẫn còn quyền công dân và sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo.

“Tôi đã sẵn sàng tư tưởng đi tù. Nhưng cho dù có đi tù cũng không phải vì số tiền 17 tỷ. Đây có thể là livestream cuối cùng và tất cả những điều tôi muốn nói. Tôi đã nói rồi, những người tôi nợ tiền, nếu cho tôi cơ hội sửa sai, tiếp tục sống để trả nợ. Nhưng mọi lại người không cho tôi làm điều đó, bôi nhọ bóc mẽ, mang quá khứ, đời tư, mạt sát khi không hiểu câu chuyện bên trong.

Tôi có làm điều gì sai đi nữa cũng không phải chứng minh với cộng đồng mạng, vì cộng đồng mạng không phải là người cần phải báo cáo mà chỉ cần chịu trách nhiệm trước pháp luật” - người phụ nữ được cho là Tina Dương nói.

Cô gái này khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lỗi sai của mình

Cũng trong tối ngày 3/10, cô gái được cho là Tina Dương phát thêm một livestream nữa và liên tục hát hò, đồng thời hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó. Những động thái từ cô gái này khiến nhiều người khó hiểu, không biết mục đích đằng sau những livestream này là gì.

Trước đó theo báo cáo của Công an TP. Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, Tina Dương (N.T.V.A, sinh năm 1995, quê quán Bắc Giang) đã thừa nhận 2 vụ việc lừa đảo bị các nạn nhân tố cáo. Cụ thể là: Thuê xe ô tô tại TP. HCM sau đó đem ra Ninh Bình, làm giả giấy tờ để bán với giá 390 triệu đồng; Lừa đảo ông Nguyễn Huy N. (TP. Thủ Đức) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình cơ quan chức năng xác minh điều tra, Tina Dương liên tục livestream trên mạng xã hội, trong đó có nội dung chia sẻ việc không lừa đảo gia đình chị Nhã Lê số tiền 17 tỷ đồng như bài “bóc phốt”. Cô nàng thừa nhận đã tổ chức đám cưới với một người em họ của chồng chị Nhã Lê vào năm 2018, nhưng có sự chấp thuận của gia đình nhà trai chứ không phải tự ý làm. Về người bố bị cho là đóng giả, Tian Dương cho biết đó là bố nuôi. Trên livestream, Tina Dương cũng chia sẻ giấy tờ bằng chứng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo chị Nhã Lê và anh Nguyễn Tr. T. (chồng chị Nhã) về hành vi vu khống, bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, danh dự cá nhân với nhiều hình thức, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Lên tiếng về vấn đề này, phía chị Nhã Lê cho biết không có thời gian để xác minh đúng sai trong lời nói của Tina Dương nhắm về phía mình, sự thật ra sao cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và sớm công bố rộng rãi.

Chị Nhã Lê - một trong những người đầu tiên lên tiếng tự nhận là nạn nhân bị Tina Dương lừa đảo

Hiện tại vụ việc liên quan đến cô gái bị tố “siêu lừa” có biệt danh Tina Dương vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

