Dùng xẻng đánh vợ vỡ thận vì không để dành cơm tối

Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Hạnh kết hôn từ năm 2002 và thường xảy ra mâu thuẫn, Hạnh thường xuyên đánh đập vợ khi nhậu say.

Bị can Nguyễn Trọng Hạnh tại CQĐT.

Đỉnh điểm, tối 16/7/2020, sau khi đi nhậu về, Hạnh và vợ (chị Trần Thị T., 41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cự. Bực tức vì vợ không để dành cơm tối cho mình, Hạnh lấy một chiếc xẻng đánh vào lưng chị T. gây thương tích.

Sau đó, Hạnh bỏ vào nhà đi ngủ, còn chị T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do vết thương nặng, chị T. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, chị T. bị vỡ thận trái cấp độ 4, tổn thương cơ thể do thương tích là 14%.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý